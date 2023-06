Galán se ha reunido con Rojas, Amaya y el padre Leguizamo de cara a elecciones en Boyacá

Tunja

El presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, dijo que en el recorrido de rutas de aval que adelantan con su partido se ha reunido con dirigentes políticos boyacenses de cara a las elecciones de octubre a Asamblea, concejos, alcaldías y Gobernación de Boyacá.

“Estamos explorando en el territorio, no solamente la posibilidad de tener candidatos a alcaldías gobernación, asamblea y consejos sino también tomando un pulso directo a la realidad territorial que están enfrentando, por ejemplo los campesinos de Boyacá con los precios de la papa y su represamiento, así como los altos costos de los insumos que no baja a pesar de que la tasa del dólar ha bajado”, expresó.

Con respecto a la Gobernación de Boyacá ha tenido reuniones con el exsecretario de Educación de Tunja, padre Víctor Leguizamo; el exrepresentante a la Cámara del Partido Liberal, Rodrigo Rojas y el exgobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

“No hemos vetado a nadie, hemos querido escuchar a todos los que estén interesados en presentar sus propuestas y al mismo tiempo contarles Cuál es el procedimiento de nosotros para otorgarles el aval. No vamos a expedir a vales a la loca, a diestra y siniestra”, dijo Galán al insistir que no se va a liar con ningún clan político regional.

Sobre la reunión con el exgobernador Carlos Andrés Amaya, Galán dijo: “lo escuché, hablamos sobre la situación del país, todo lo que ha sido la crisis del Gobierno, me comentó que estaba considerando la posibilidad de aspirar en Boyacá, pero su plan A es aspirar, hasta hora, a la Alcaldía de Bogotá y él será quien comunique cuál será su decisión y qué piensa hacer. Era importante escuchar su punto de vista como escuchamos los otros puntos de vista”.