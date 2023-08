Edwuin Cetré, sobre Junior: Las críticas no me afectan, mis estadísticas fueron muy buenas

Edwuin Cetre en Independiente Medellín (Photo by FREDY BUILES/AFP via Getty Images) / FREDY BUILES

Independiente Medellín ha demostrado un buen nivel en lo que va de la temporada. Suma un total de diez puntos luego de acumular tres victorias, un empate y una derrota, lo que los ubica segundos en la clasificación general de la liga colombiana. Edwuin Cetré habló con El Alargue de Caracol sobre su adaptación al equipo y también compartió su perspectiva respecto al futuro del DIM.

Contento con lo que ha vivido hasta el momento en la ciudad de la eterna primavera, espera que el Poderoso logre mantener su racha de victorias pero no sin antes mejorando su juego. “Se están dando las cosas, el techo obviamente siempre queremos que esté lejos para no conformarnos con las victorias que tenemos hasta ahora”, señaló.

Además, reconoció que el azul y rojo, a pesar de lo positivo, tiene muchos aspectos a trabajar. “Hay partidos, como el de América que nosotros consideramos que no jugamos bien, pero hay otros momentos que hemos jugado muy bien y hemos perdido”, concluyó al evidenciar que, aunque se han dado buenos resultados, no pueden bajar la guardia, para así asegurar una buena temporada de incio a fin.

Finalmente, comentó sobre la compleja situación que están viviendo sus excompañeros en el Junior. “Les está tocando este momento difícil, pero desde mi parte creo que van a mejorar porque tienen muy buenos jugadores”, declaró el delantero quien se despidió del equipo en enero de 2023.

Estas fueron las declaraciones de Edwuin Cetre:

Aspecto personal

Impresiones de su llegada a Medellín: Gracias a Dios muy contento, la familia también está contenta, somos de Barranquilla y pues buscando un poco más de tranquilidad y creo que aquí muy agradecido con todos. Primero que todo con la dirigencia del Medellín, como me recibieron y ya conocer al grupo tan sano que tenemos estoy muy contento por acá.

Los penales son su especialidad: Siempre he practicado los penales y creo que se ve en los partidos en la confianza con la que los pateo. En Barranquilla, en Junior cuando tuve la oportunidad de patear los penales siempre me fue bien, hasta ahora gracias a Dios no he errado penales. Después de los partidos o antes de algún viaje siempre me quedo practicando los penales.

Su mejor versión: Bueno estamos bien, gracias a Dios se están dando las cosas, ahora mucho más, pero creo que podemos dar más. Contento, estamos teniendo un buen presente, pero queremos dar más, seguir trabajando y aportándole al equipo y estamos trabajando para eso.

Percepción del Junior: Tengo muchos amigos que deja el fútbol que están allá en Junior, con Héctor, el dirigente tenemos muy buena relación. No es fácil lo que están viviendo los compañeros, el equipo y desde acá, pues darle fuerza a los muchachos que todos pasamos por cosas así y confiando en que van a salir porque son muy buenos jugadores, pero pues más tiempo, les está tocando este momento difícil, pero desde mi parte creo que van a mejorar porque tienen muy buenos jugadores.

Crecimiento desde su salida del Junior: En realidad, no soy mucho de dar entrevistas y eso, pero cuando me toca lo hago. Ahora, todos sabemos lo que es Junior, la gente, la ciudad, lo que significa el Junior, pero uno madura, uno crece, uno ya asimilando las cosas de otra manera. Y las críticas dependen de cada persona, si las tomas para mal pues te jode y pues yo las tomé para bien y gracias a Dios aquí están saliendo las cosas de la mejor manera. A pesar de todo, si te vas a las estadísticas del tiempo en el que estuve en Junior, creo que son unas estadísticas muy buenas, pero así es el fútbol, hay momentos en que te va bien, otros en que te va mal pero aquí estamos.

Actualidad en Independiente Medellín

Define el fútbol que quiere Alfredo Arias: Al profe yo lo defino que le encanta jugar al fútbol, le encanta la pelota, le encanta tenerla todo el tiempo, jugar mucho. Hay partidos, como el de América que nosotros, luego de ver el partido nuevamente, consideramos que no jugamos bien, pero hay otros momentos que hemos jugado muy bien y hemos perdido, esta vez nos tocó ganar a nosotros y al profe lo defino como que le gusta jugar mucho, le gusta tener la pelota. Obviamente nos encontramos con un América de local que juega muy bien al fútbol también y nos tocó en ese partido sufrir, pero al profesor le gusta hacer goles como a todos, pero le gusta mucho la pelota.

Estilo del director técnico: Sí es raro porque es un técnico uruguayo que le gusta la pelota, para él lo primero es la pelota, hacer muchos goles porque él fue delantero, pero la pelota está por delante de todo y todos sabemos que Chunga con los pies nos ayuda también un montón porque es muy técnico y llegó ganado que es lo importante y es además muy buen compañero ‘Chunguita’.

Próximo encuentro con Alianza Petrolera: Alianza ha tenido un crecimiento enorme, le gusta también la pelota, pero nosotros somos locales así que vamos a salir a imponer el partido. Va a ser un partido bravísimo porque con Alianza siempre los partidos son bravos, pero como locales tenemos que imponernos con la pelota y tener controlado la mayoría del tiempo el balón para llegar a los goles.

Expectativas del Independiente Medellín: Se están dando las cosas, el techo obviamente siempre queremos que esté lejos para no conformarnos con las victorias que tenemos hasta ahora. El profe Arias es muy buen entrenador, tiene muchos trabajos bueno y yo creo que lo que están viendo ahora. Pero el techo está lejos, queremos más y partido a partido vamos a ir mejorando. Hay partidos que se ganan jugando mal, otros que se pierden jugando bien, pero va mejorando el equipo, vamos bien, así que el techo está lejos.

Copa Colombia: Estamos apuntándole a todo, la Copa todos sabemos que el que la gana va directo a Libertadores. Nosotros viajamos mañana para Pasto. Sabemos que cuando uno va a una cancha tan difícil aún más tenemos que valorar la pelota, así que nosotros vamos a ir a proponer el juego que entrenamos, que hacemos y esperamos traernos la clasificación.

Versatilidad del DIM: Como el partido que pasó, sabemos que América es un equipo que ataca con muchos jugadores y nosotros tenemos a muchas personas adelante que son muy rápidas, así que cuando nos toca sufrir defendiendo sabemos que en cualquier momento que agarremos la pelota en un contragolpe podemos hacer mucho daño.

Aspecto anímico luego de la eliminación en Libertadores y en Sudamericana: Yo creo que, con trabajo, todos sabemos que en el fútbol pueden pasar estas cosas. Veníamos haciendo muy buena Libertadores, creo que somos el único equipo de hace muchos certámenes de la Libertadores que queda eliminado con diez puntos, entonces lo anímico creo que fue trabajando y no perdiendo el sueño que tenemos de tener otra oportunidad para poder llegar a la Libertadores o la Sudamericana y demostrar lo que veníamos demostrando. Ojalá pasar más adelante y hacer una mejor Libertadores o Sudamericana. Pero anímicamente el grupo trabajando, el gran grupo que tenemos te ayuda también a eso.