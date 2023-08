Lucas González: No podemos empezar los partidos perdiendo por errores nuestros

Después de la derrota frente a Independiente Medellín, América de Cali llegó a cuatro partidos consecutivos sin ganar. Son dos derrotas y dos empates, siendo las dos derrotas en el Pascual Guerrero. Lucas González habló, en la conferencia de prensa posterior al encuentro, sobre el bajo rendimiento del equipo, las críticas de la hinchada y de lo que necesita hacer el equipo en defensa, para facilitar el ataque.

Sobre las críticas de la hinchada, el técnico bogotano afirmó que es normal que la hinchada se sienta así, sobretodo cuándo el equipo no consigue los resultados deseados: “Es normal que el hincha se sienta así cuando viene a ver al equipo y pierde. Vamos a hacer lo posible para corregirlo. Enfrentamos un partido en el que nos rematan cinco veces y nos hacen tres goles, dos de ellos fueron penales y el otro en un contragolpe cuando estábamos jugados al ataque. Tenemos que corregirlo”.

Carlos Darwin Quintero fue cuestionado por la hinchada, sobre todo cuando llegó el momento de su salida. González aseguró: “Intentamos un cambio a la media parte, pero sentimos que podíamos quedar expuestos a transiciones y un tercer gol era imposible empatarlo. Lo que buscamos con la entrada de Cristian era que Portilla subiera más y que Arrieta hiciera ese rol de aparecer dentro para liberar a los interiores. Necesitábamos a Jader para que enfrentara uno contra uno, al igual que Sarmiento, por eso decidimos sacar a Darwin”

Los errores propios fueron un factor crucial para explicar la derrota de América. Sobre estos, el técnico afirmó: “Es el partido en el que más posesión hemos tenido, más del 70% de posesión, pero no logramos que eso se traduzca en remates suficientes dentro del área. Hay que seguir entrenando el cómo podemos poner a un jugador cerca a la portería contraria. No podemos empezar los partidos perdiendo y mucho menos por errores evidentes nuestros, regalamos penales que son ocasiones muy claras. Ahí el partido es más difícil”.

Adrián Ramos estuvo en la rueda de prensa con Lucas González. El delantero pidió calma, respaldo al cuerpo técnico y a los jugadores, para que los resultados comiencen a llegar: “Siempre vamos a vivir agradecidos con el hincha porque nos apoya a donde sea que vamos. Les pido que no dañemos el ambiente generado en los últimos semestres. Van cuatro fechas y por más que hubiéramos ganado no quiere decir que fuéramos campeones. Se ha visto lo que el profe está haciendo, pero desafortunadamente no se han dado los resultados. Como hincha duele, pero hay que tener paciencia porque el equipo trabaja con la ilusión de dar alegría. En los momentos complejos debemos estar unidos y respaldarnos, cuando ellos están con nosotros se siente en la cancha. Les pido que muestren el respaldo al cuerpo técnico y a los jugadores, él es la cabeza de esto y necesitamos que no dejen de creer por estos resultados”.