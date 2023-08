Valenciano pide que se vayan todos del Junior y asegura que le gustaría dirigir al equipo

Iván Valenciano dio unas fuertes declaraciones sobre el Junior de Barranquilla en los micrófonos del Vbar Caracol de Caracol Radio. El máximo anotador de los Tiburones habló sobre la mala situación en la que se encuentran, las razones por las cuáles pasan por este mal momento, y aseguró que le gustaría dirigir al Junior si tuviese la oportunidad.

Sobre las respuestas de Hernán Darío Gómez hacia la hinchada, y el descontento de la misma, el Bombardero aseguró que no es algo nuevo y que a él mismo le tocó atravesar una situación similar: “A mí también me tocó recibir insultos. No es algo que me pueda sorprender. Yo creo que lo que Hernán no entiende, es esa reacción del hincha que lo único que quiere es que su equipo juegue bien al fútbol”.

“No solamente depende de él, también depende de lo jugadores. Lo que pasa es que hay jugadores en el Junior que andan muy mal. No toman buenas decisiones, juegan mal y no hacen nada bien. Aparte de eso, es un equipo sin vida, apático. Un equipo que camina, trota, da un pase a un metro, no hay movilidad, no aparece un lateral, no hay presión alta, no hay intensidad, no es un equipo que muestre una cara diferente”, añadió Valenciano.

También afirmó que la mayor parte de la culpa la tiene el entrenador porque es él quién los pone a jugar: “Es culpa del entrenador porque es él quien pone a esos jugadores. Si yo veo a un jugador así, no lo pongo más. Busco, cambio, modifico, hago algo distinto, pero no lo hace. Entonces no te puedes molestar con la hinchada del Junior. Creo que tú como entrenado debes buscarle una solución al juego de tu equipo. Si tu equipo mejora, tenlo por seguro, que los resultados llegan”.

“¿Qué culpa tiene le bolillo de que Bacca no la meta? Pues es el Bolillo quien pone a Bacca. Bacca no se pone solo. Si él no la mete, lo saco y meto a otro. Si fulano no la mete, o no corre, lo saco y meto otro. Si Didier no me sirve porque entrega 40 pases malos, no recupera y no hace la diferencia, saco a Didier y pongo a otro, pero no lo hace. Entonces la culpa es del entrenador. Ahí es donde le echo la culpa, que no modifica”, afirmó el exfutbolista colombiano.

Acerca de los cambios que él haría en el equipo, Valenciano aseguró que sí haría barrida: “El fútbol moderno te obliga a que entregues un pase y busques un espacio. No entrego y me quedo parado. Entrego y busco ocupar un espacio. Ahora me van a decir que este de qué habla si cuándo jugaba ni corría. Sí, hablo porque hoy estoy estudiando para entrenador. Veo fútbol y leo muchísimo. En el fútbol todo evoluciona, antes entregabas un pase y te quedabas parado. Hoy no, entregas un pase y buscas un espacio y el Junior no lo hace. Yo dejaría a Enamorado. Es el único que dejaría y al resto lo saco”.

Por último, el ‘Bombardero’ aseguró que, si tuviese la posibilidad de ir a entrenar al Junior de Barranquilla, no dudaría en aceptar e ir a cambiarles la actitud, el principal problema que tienen los tiburones: “A mí me gustaría ir a Barranquilla, ir a un entrenamiento y decirles. ¿Por qué no entregas y corres? ¿Por qué no bajas y apoyas? ¿Por qué no pasas por detrás? ¿Por qué no sales a hacer una jugada? ¿Por qué no cambias de ritmo? No es el momento para decir sí, pero uno ve esta situación y uno se desespera. Y sí, si me dicen, y tengo la posibilidad, me tiro y voy y lo agarro. No sé si me irá bien o no, pero lo primero que haría es ir a cambiar la actitud a un equipo que hoy está muerto”.

