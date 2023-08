Rodolfo Hernández sobre su cáncer: Me siento como un tarzán

El candidato a la gobernación de Santander Rodolfo Hernández ha estado sometido a exámenes y distintas intervenciones médicas, debido a que recientemente se confirmó que tenía cáncer de colón.

Este 15 de agosto estuvo en entrevista con Tropicana y comentó que a lo largo de la semana le indicarán si deberá ser sometido a una cirugía o si tendrá que continuar con quimioterapias.

“El dos de mayo me di cuenta que andaba mal de salud. Porque me dolía alrededor del ombligo. Sentía llenura. Me fuí para donde el médico y me hicieron todos los exámenes”.

Tras los exámenes que le realizaron al excandidato presidencial, el centro de salud le informó que padecía la enfermedad. “Me dijeron, ‘usted tiene cáncer’. Así en frio. ‘Vayase para el hospital y en Bucaramanga tiene tres opciones, La Chicamocha, el Hospital Internacional y el de Virgilio Galvis. Todos buenos”.

Del mismo modo, comentó que se encuentra muy bien y que está preparado para las elecciones regionales.