“Tengo los derechos políticos intactos”: Rodolfo Hernández

El candidato a la gobernación de Santander, Rodolfo Hernández argumentó que hasta que el Consejo de Estado no se pronuncie con relación a las sanciones impuestas por la Procuraduría en su contra no tiene inhabilidades para participar en la actual campaña política.

El exalcalde de Bucaramanga consideró que es “inicuo” un concepto de la Corte Constitucional que habla de la potestad de la Procuraduría para sancionar a los mandatarios regionales cuando incurren en faltas de tipo disciplinario. “No surte efecto; yo no me robé un peso. Me suspendieron porque le pegué a un concejal y llamé gordos a los bomberos”, expresó.

Aseguró que los bomberos de la ciudad pretendieron sacarle $4 mil millones con la demanda en su contra. Habló de 250 procesos abiertos en su contra por cuenta de los “politiqueros que querían arrodillarme”.

Reveló que sus abogados apelaron las sanciones impuestas en su contra, la más reciente la proferida en segunda instancia por haber tratado de manera irrespetuosa a Fernando Martínez Arenas, un ciudadano que le reclamó por el arreglo del parque Solón Wilches de Bucaramanga en octubre de 2018.

En el reportaje con Tropicana Stereo negó que “se haya vendido al entonces candidato Gustavo Petro”. “Ahí lo están diciendo ustedes mismos”, dijo cuando le preguntaron que pensaba del supuesto ingreso de dineros de dudosa procedencia a la campaña de su rival.

“Había mesas en el Pacífico y el Atlántico con 300 votantes donde Petro obtuvo todos y Rodolfo ninguno. Eso era imposible”, señaló.

Sobre su salud dijo que con la quimioterapia se disminuyó el 47% del cáncer de colon que padece. También explicó que está a la espera de que le entreguen el concepto médico para ver si se somete a una intervención quirúrgica que podría ser el Centro de Tratamiento e Investigación del Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo en Bogotá.

Sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele dijo que el 92% de la población se siente contento. “Hasta los que votaron por Petro está mamada”, dijo en una abierta crítica al jefe de Estado.