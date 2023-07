“No estoy inhabilitado”: Rodolfo Hernández habló de sanción en su contra

Bucaramanga

El excandidato a la presidencia de la República, Rodolfo Hernández afirmó en tono categórico que no está inhabiltado para participar en las elecciones del 29 de octubre, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación profirió en su contra un fallo de primera instancia que lo destituye e inhabilita para ocupar cargos públicos por 14 años por hechos irregulares ocurridos durante su paso por la alcaldía de Bucaramanga.

Caracol Radio habló con Hernández en la sede de la Delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bucaramanga. “Eso no me inhabilitó; eso es mentiras suyas, eso es su mente, eso no dice la Procuraduríua”, respondió ante la pregunta de una supuesta dificultad para aspirar a la gobernación de Santander.

Con relación a la Liga, el movimiento político que creo y el reconocimiento de su personería jurídica invitó a los periodistas de Caracol Radio a averiguar con la Registraduría. Hernández dijo que aun no define apoyos en materia de candidaturas a la alcaldía de Bucaramanga.

El exaspirante a la jefatura de Estado expresó que no estaba enterado totalmente del fallo de la Haya sobre el diferendo limítrofe entre Nicaragua y Colombia por lo que se abstenía de opinar.