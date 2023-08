La nueva canción de Guns N´ Roses´ se filtra en bares de Estados Unidos

(Photo by Samir Hussein/WireImage) / Samir Hussein

“Perhaps” es el nombre del nuevo sencillo de Guns N´ Roses´ y, aunque no tiene fecha oficial de lanzamiento, varias personas en bares de Estados Unidos ya han podido escucharla. En las plataformas musicales habían anunciado que la canción saldría el 11 de agosto, pero el día pasó y no hubo noticias sobre el lanzamiento.

Sin embargo, por un error en la plataforma de las máquinas TouchTunes, que son tocadiscos digitales y están presentes en casi todos los bares de Estados Unidos, tenían incluida la canción dentro del repertorio disponible. De igual forma aparentemente ese día se pudo acceder a la canción en la plataforma digital de Universal Music.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que la canción se haya podido reproducir el 12 de agosto en las máquinas varios usuarios de Twitter han dicho que sí pudieron escuchar la canción. Hasta el momento no se ha pronunciado Universal Music ni la banda para desmentir o dar explicaciones sobre el supuesto error. Se espera que “Perhaps” sea el primer sencillo de un nuevo álbum de esta mítica banda de rock que no estrena música desde el 2021 cuando lanzaron las canciones “Hard Skool” y “Absurd”.