¿Cómo están viendo los colombianos la coyuntura del país?

En Hora20 el análisis a cómo está la opinión de los colombianos sobre los temas que más les preocupan, la imagen que tienen del presidente Petro y el panorama que viene para las ciudades estando a más de dos meses de las elecciones del 29 de octubre. También analizaremos cómo está la opinión en los jóvenes, sus preocupaciones, pero también las oportunidades que tienen.

Bajo la coyuntura que vive el país, las encuestas funcionan para tomar una fotografía del momento y dar cuenta de cuál es la opinión que tienen los ciudadanos sobre algunos temas o simplemente de qué rumbo toma el país, la encuesta Invamer publicada este miércoles que mide el estado de opinión del país, la imagen del presidente e instituciones, el nivel de optimismo y lo que pasa en las ciudades permite dar cuenta de algunas de nuestras realidades. Esta medición fue realizada a 1.500 personas entre el 27 de julio y el 6 de agosto con un margen de error del 2,68%.

Uno de los puntos centrales de la medición es aprobación o desaprobación de la labor del presidente de la república, entre la medición de junio y esta de agosto la desaprobación del presidente Petro no cambia, pues sigue en el 61 % y tiene una aprobación del 33, con lo cual, el presidente perdió 23 puntos de imagen positiva desde que llegó al poder hace un año y se ubica muy cerca al nivel que tenía su predecesor Iván Duque que era del 62 % de desaprobación al primer año de gobierno.

En términos del optimismo o pesimismo, el 69 por ciento cree que las cosas empeoran en el país y baja solo un punto. De otro lado con un 26 por ciento la economía/desempleo y la seguridad/orden público son los temas que más le preocupan los ciudadanos, sin embargo, la economía baja deis puntos y la seguridad sube cinco en términos de preocupación. Esto se ve mucho mejor cuando se ve tema por tema, por ejemplo, la seguridad empeora cuatro puntos, el narcotráfico cinco y la guerrilla cuatro. Mientras tanto, el costo de vida mejora tres puntos, la economía ocho y el desempleo cinco. Otras encuestas publicadas esta semana como la que fue realizada por Goyn y Bogotá Cómo Vamos sobre jóvenes en la ciudad, muestran los temas que son prioridad y que preocupa a los jóvenes, En la ciudad hay 414 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan; el 52 % tiene barreras de recursos para acceder a la educación y lo que más le preocupa en términos de empleo es la estabilidad laboral en un 72%. Por otro lado, sus prioridades están en: emprender en un 44 %; formación y educación 31,5 % y empleo con el 19. De otro lado, el 53% ha pensado en algún momento irse del país.

FICHA TÉCNICA: Encuestas realizadas entre el 19 de mayo y el 09 de junio por la firma Cifras&Conceptos en la zona urbana de Bogotá a población entre los 18 y 28 años. 1.096 encuestas realizadas con un margen de error del 4,9 % y de confianza del 95 %.

Lo que dicen los panelistas

Juan Carlos Flórez, historiador, exconcejal de Bogotá, columnista, comentó que algo que no es exclusivo de Colombia, es que hoy se gobierna en condición minoritaria, “un gobierno puede llamar la atención de sectores que no lo apoyaron en las elecciones, pero rápidamente pierde eso”, pues asegura que actualmente los gobiernos en el mundo prometen lo que no se va a cumplir y que el rol de la propaganda es cada vez mayor, “la política en Colombia lleva décadas privándose de herramientas de transformación”. Destacó que las encuestas reflejan que la casta política no tiene la capacidad de poner en práctica las transformaciones que le promete a la sociedad, “se convierta ella misma en un freno por la manera cómo llega, por los altísimos niveles de corrupción”.

Esmeralda Hernández, senadora de la república por el Pacto Histórica, exalcaldesa local de Teusaquillo, administradora pública, especialista en análisis de políticas públicas, aseguró que la encuesta ratifica las preocupaciones históricas, los problemas que han sido difíciles y en lo que se avanza lento en soluciones, “están los temas de orden público, desempleo, el rechazo generalizado a políticos, a mandatarios, el rechazo a falta de legitimidad de las instituciones: rama judicial, organismos de control”. Resaltó que este gobierno prometió un cambio y se están haciendo todas las acciones para conseguirlo en los sectores más importante: educación, salud o tributario, “sin embargo, la ciudadanía quiere transformaciones de un día para otro”, pues destaca que el presidente ha demostrado su voluntad para dialogar con distintos sectores. Además, dice que las transformaciones requieren dialogar con el Congreso y las regiones, “por eso las encuestas muestran la frustración frente a ese proceso lento de transformación”. De otro lado, dice que ha habido una falencia del manejo de las comunicaciones del presidente, “cuando uno conversa con los líderes de las regiones, la ciudadanía no tiene ni idea de lo que está pasando y de lo complicado de generar un cambio estatal”.

Alfredo Schelesinger, politólogo, experto en temas de paz, consultor, Gerente de Asuntos Públicos en DaVita, manifestó que lo más relevante es el aumento de un tema que se había logrado controlar en el país y es seguridad y orden público, “esa es la principal bandera del primer año de gobierno y parece que no se establece la narrativa con idea de paz total y cómo repercute en el bienestar y vida de los colombianos”, por el contrario, dice que lo que tiene que ver con economía, si bien no se sienten efectos, se respira tranquilidad, “corrupción es un tema de mucho interés, pero no se concretan medidas específicas por lo cual hay estabilidad como preocupación, el orden público no son solo noticias que llegan de distintos lugares, sino realmente una percepción de inseguridad que va atado a que no se tiene norte claro respecto a lo que se quiere; esto se mezcla con la idea de jóvenes que sin seguridad o posibilidad de transcurrir con normalidad”.

Fernando Rojas, politólogo, doctor en historia, columnista y profesor universitario, explicó que el pesimismo es una constante en las mediciones en Colombia, “hasta que con la elección del presidente Petro bajó casi 40 puntos en un solo año, sin embargo, la realidad del país ha ido generado un aumento en temas de seguridad”, pues resalta que en menos de un año ha aumentado 10% la percepción de que la seguridad es un problema importante. De otro lado, dijo que en la encuesta la mayoría de los indicadores están empeorando, después de la esperanza que dio la elección de Petro, “pero está empeorando la percepción sobre temas que tenía un balance positivo, como la construcción de vivienda popular”.

También comentó que el presidente le ha apostado a una estrategia de dos caras: por una trata de mover a la opinión pública con mensajes fuertes, se muestra como una persona dependiente del poder popular, “al mismo tiempo el presidente juega con las reglas de la política tradicional en el Congreso”.