Análisis de coyuntura: Ecuador y posibles amenazas al Fiscal General

En Hora20 una mirada a los últimos hechos de Colombia y el mundo, el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en Quito a poco más de ocho días de las elecciones presidenciales. También se analizó la supuesta amenaza al fiscal general de la nación por parte de la guerrilla del Eln, se debatió sobre el impacto en el cese al fuego y la mesa de negociación, la reacción del gobierno, de la guerrilla y las acciones que deben venir en adelante.

Hacia las 6:30 de la tarde en Quito fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio en medio de un mitin. Testigos del lugar cuentan que se escucharon hasta 40 disparos. Un homicidio que se da faltando pocos días para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto bajo un escenario de elecciones anticipadas como lo declaró hace algunas semanas el presidente Guillermo Lasso y de un escenario de violencia que deja decenas de muertos en las cárceles del país por cuenta del rol que cumple en este momento el narcotráfico y bandas criminales en todo el territorio ecuatoriano, de hecho, se calcula que en cárceles de Ecuador se contabilizan ya más de 419 muertes en seis centros penitenciarios.

Villavicencio hasta hace dos meses fue legislador y presidió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, momento en el que presentó 24 informes, entre ellos, uno sobre la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. En el plano electoral ocupaba el quinto lugar de intención de voto en las encuestas publicadas hasta el momento según el periódico El Universo, en medio de unas elecciones en las que todavía el 40% de los electores se encuentra indeciso. Este candidato que buscaba la presidencia por el movimiento construye tenía como propuesta el Plan Nacional Antiterrorista, que buscaba identificar cuáles son las estructuras que operan en el país: narcotráfico y sobornos.

Durante esta época electoral también fue sido asesinado el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intrigado.

Lo que dicen los panelistas

Heráclito Landinez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, planteó que es un momento para solidarizarse con Ecuador, acompañar de manera bilateral y atacar las organizaciones criminales, ver las repercusiones políticas, “las que se espera no sean tan graves como las que ocurrieron en Colombia a finales de la década de los 80″, destacó que ojalá la justicia actúe porque, “cuando hay impunidad, la desazón para la gente es mayor y hay que brindar acompañamiento a Ecuador desde el Gobierno nacional”.

Sobre lo que está pasando en el país con el caso del fiscal Barbosa, aseguró que en la guerra que el país vive hace décadas, hay amigos y otros que no son tan amigos de la paz, “puede ocurrir en cualquier escenario, en el proceso de negociación hay un país garante como Venezuela, un mandato de Naciones Unidas para que se cumpla el cese y ahí es donde se debe analizar”. De otro lado, dijo que el país está ante la decisión de negociar la paz con quienes hacen la guerra y que, bajo el escenario de seguridad nacional, la investigación debe darse de manera armónica.

Para Carlos Augusto Chacón, abogado, magister en seguridad y estudios políticos y director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, es lamentable que el deterioro en seguridad y la falta de voluntad política lleva al asesinato del candidato, “conozco las dinámicas políticas y se advertía que esto podía pasar si no se tomaban decisiones para proteger la frontera de grupos criminales”. Resaltó que hay un cogobierno preocupante que es consecuencia de que no se tomen medidas claras ante los grupos criminales, “eso pasa cuando sociedad no entiende la gravedad del problema, se montan en la narrativa sobre el crimen organizado que ya controla los países, de hecho, según el informe de riesgo político, el crecimiento de crimen organizado es uno de los principales riesgos políticos de la región”.

Frente al panorama local, comentó que el hecho del Fiscal es grave y que se espera que la institucionalidad rodee Barbosa, pero que preocupa la hipótesis de minar el proceso de paz, “es necesario tener claridades y preocupa esa narrativa de enemigos y amigos de paz, no le sirve a la paz total, no le sirve a nadie montarse en esa narrativa, porque si algo se necesita es legitimidad en los esfuerzos de paz”. No obstante, se preguntó si lo que ha ocurrido es la ruptura de frentes renuentes a la negociación que quieren marcar hechos políticos con un atentado o también si se quiere sabotear el proceso al largo plazo.

Camilo Granada, economista y politólogo, consultor, experto en comunicaciones, exalto consejero presidencial para las comunicaciones, planteó que este es un asesinato dramático que empaña las elecciones en Ecuador, “pero que refleja y devela la enorme crisis de seguridad que está viviendo en ese país, el asesinato del alcalde Manta que es una ciudad importante, lo que viene ocurriendo desde hace años es una violencia generalizada desde las cárceles, hay motines, asonadas, ajustes de cuentas entre pabellones con bandas de narcotráfico y la situación que se vive es difícil; hay que lamentar mucho el tema de este candidato y periodista”. Resaltó que el gobierno debe tomar medidas fuertes en seguridad para todos los candidatos, “la gran definición y la consultas con los partidos ahora es si las elecciones se aplazan o no, esperaría que no se aplacen porque ese aplazamiento es darles la razón a los terroristas”.

En cuanto al posible atentado al fiscal Barbosa, dijo que la discusión tiene una parte relacionada con el proceso de verificación en el marco del cese al fuego, pero que la otra parte está relacionada con la paz total y la credibilidad del proceso de paz que se vería minada.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que Ecuador dejó de ser un país de tránsito de economías ilegales, a un país donde se albergan estos grupos, “esto ocurre porque el negocio es más disperso, la capacidad de controlar grupos gigantes es compleja y el crimen organizado debe tener su canasta de servicios criminales por poner una forma más diversificada, estos grupos obligan a tener más relación con la política, lo que se puede ver en términos de corrupción y que es parte de lo que el candidato asesinado denunció como periodista”.

Planteó que el caso del fiscal Barbosa podría ser un golpe político al proceso de paz porque considera que el mecanismo de verificación se va a tardar en verificar el hecho, un hecho que dice, no se consumó, “si para el mecanismo es complejo ante los protocolos de lo que es violación o no, si la reunión ocurrió y si se comprueba que esta gente está involucrada en el atentado contra el Fiscal o miembros del Estado, se pone entre las cuerdas al proceso de paz, a diferencia de otras oportunidades”. De otro lado, dijo que no es verdad lo que dice el fiscal Barbosa sobre las atribuciones de atentados del Eln, pues afirma que sí lo han hecho en distintas oportunidades y con mayor razón cuando se trata de una organización armada que tien componente político.