Preocupación por acciones de grupos armados en el departamento en medio del cese al fuego

Cúcuta

La Delegación de paz de Norte de Santander manifiesta su preocupación por delitos como el reclutamiento forzado y enfrentamientos, que representan incumplimiento al cese al fuego con el ELN en los territorios.

Hacen un llamado para mayor vigilancia a estos compromisos de los grupos armados y acompañamiento a la población migrante y menores de edad frente a las advertencias de organizaciones internacionales.

“Tenemos varias preocupaciones, Save The Children manifiesta que no está claro el reclutamiento de menores dentro de este protocolo, se sobreentiende que el protocolo dos de Ginebra y el artículo tercero común dice que estas operaciones no se pueden dar, pero informaciones demuestran que el reclutamiento de menores y extranjeros se está dando, entonces eso es lo que va a pasar al comité de verificación” aseguró Luis Fernando Niño, alto consejero departamental de paz.

Aunque de momento en Norte de Santander se ha evidenciado un desescalamiento en las acciones bélicas del ELN, se siguen generando situaciones de conflicto por la presencia de otros grupos armados en la región.

“La Defensoría ha emitido alertas tempranas porque por supuesto sigue el territorio en confrontación, si bien el ELN está en cese al fuego con el Ejército Nacional, no está en cese con las disidencia de las Farc u otros, eso quiere decir que hay acciones guerrilleras en el territorio y eso va a seguir generando sistemas de conflicto” agregó Niño.

Piden que se dé acompañamiento a estas organizaciones y a su vez al Consejo Departamental de Paz para fortalecer la vigilancia a los incumplimientos que se puedan presentar por parte de los grupos armados en el territorio.