Fabián Oviedo anuncia creación de otro ente gestor para Metrolinea

Bucaramanga

Fabián Oviedo tiene 34 años, es arquitecto de profesión y aunque estuvo militando durante varios años en el Partido Cambio Radical el año pasado renunció a su curul en el concejo de Bucaramanga para ser candidato independiente a la alcaldía de la capital santandereana.

Dice el candidato que en el partido Cambio Radical es muy difícil crecer y que aunque hace cuatro años luchó por recibir el aval para ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga no se lo dieron y agregó que “yo luché por ese aval y no tuve ni la posibilidad de que me escucharan”.

Por eso, Oviedo decidió renunciar y continuar con esta candidatura de manera independiente a través de su movimiento Acciones Notables en donde logró conseguir más de 100.000 firmas que lo avalaran.

El candidato es de los más jóvenes en aspirar a esta cargo y señaló que “la juventud tiene que ser la mezcla con la experiencia, yo fui concejal dos periodos y tengo conocimiento de cómo se administra lo público” y agregó que de esa manera se puede llegar a hacer un buen trabajo en su punto.

Sobre una posible alianza a otra campaña fue enfático Oviedo en decir que no existe posibilidad de que él renuncie a su aspiración pero agrega que las puertas de su movimiento están abiertas para los candidatos que se quieran unir siempre y cuando no representen los compromisos políticos que les quitan la independencia.

Sobre la gestión del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, señaló el candidato que “las personas tienen percepciones blanco y negro” y aunque no quiso dar un calificativo sí dijo que hay que trabajar por la comunidad.

Finalmente, señaló que el principal problema que tiene Bucaramanga es la inseguridad y se debe trabajar en la causa para poder combatirla. Sobre Metrolínea dijo que quien llegue a la alcaldía tendrá que dar la solución y sería la creación de un nuevo ente gestor.