Propietarios de buses de Cotrander rebajan pasajes

Bucaramanga

Desde este lunes 14 de agosto, cinco rutas de buses urbanos de la empresa Cotrander tendrán una reducción en el precio del pasaje.

Esta reducción de $2.800 a $2.000 fue adoptada por los propietarios de los buses que decidieron unirse a la rebaja que ya han adoptado otros dueños de buses de entidades como Unitransa, Transcolombia, Lusitania, Transgirón y Oriental de Transportes.

Wilmar Martínez, uno de los dueños de buses de Cotrander aseguró que si bien no tienen la autorización del Área Metropolitana de Bucaramanga y están expuestos a sanciones, lo harán porque esperan duplicar el número de pasajeros.

“Los dueños dicen, no importa vamos a hacerlo porque ha dado resultados a otros que ya lo han hecho. Hay que aclarar que esta es una decisión de los dueños, no de la empresa porque están en desacuerdo pero no podemos unos cobrar lo que es y otros cobrando $2.000″, agregó Martínez.

Las cinco rutas que tendrán reducción en el pasaje son: Limoncito, Caracolí, La Cumbre, Betania e Igsabelar.

A raíz del anuncio de algunos conductores y dueños de buses de Cotrander, el Área Metropolitana de Bucaramanga informó que ellos son la autoridad de transporte que tiene facultades para regular las tarifas a través de la junta metropolitana y en tal sentido anunció investigaciones y sanciones.