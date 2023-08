Desvalijan cancha deportiva del barrio Las Gaviotas frente a un CAI de la Policía

Cartagena

Pese a estar en frente del CAI La Castellana, delincuentes están haciendo de las suyas desvalijando la cancha sintética ubicada en el barrio Las Gaviotas, sur de Cartagena. Vecinos denunciaron que los amigos de lo ajeno aprovechan el abandono en el que se encuentra el escenario deportivo para llevarse todo lo que vean a su paso.

“Se han llevado todos los cables eléctricos, tuberías de las aguas, lámparas, cables, han destruido todo poco a poco en las noches. Los que quieren jugar también arrancan las mallas para poder ingresar, hasta las canecas de basura se han robado, le han echado veneno a las matas y se llevaron parte de las máquinas biosaludables”, manifestó Edgar Iglesias, administrador de la cancha.

Este residente del barrio Las Gaviotas explicó que la cancha ya no es autosostenible financieramente debido al mal estado en el que se encuentra, situación que ha dificultado su debido mantenimiento.

“La cancha está toda destruida no hay nadie que colabore financieramente, solamente vienen y visitan; hacen caso a las personas que se oponen a la administración de la cancha. La alcaldía la entregó para que fuera autosostenible, pero ante las condiciones en que está, la gente ya no quiere venir a jugar. Le hemos pedido a varias entidades para que nos ayuden a arreglar la cancha con el propósito de los niños de los clubes no tengan accidentes”, sostuvo.

Edgar Iglesias aseguró que el gramado sintético de la cancha también se encuentra deteriorado.