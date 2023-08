Once Caldas aterriza al Pereira por la vía de Dayro Moreno

Dayro Moreno de Once Caldas y Juan Sebastián Quintero de Pereira / Colprensa

Once Caldas aterrizó al Deportivo Pereira, que venía de vivir la alegría de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores entre semana, en el juego correspondiente a la fecha 5 de la Liga Colombiana que se definió con el solitario gol de Dayro Moreno.

El conjunto de Manizales comenzó el juego con el ímpetu de obtener el resultado ante su gente y frente al rival de patio que se encuentra viviendo las mieles internacionales en la Libertadores que ya conoce a profundidad la institución blanca.

La primera gran aproximación del cuadro albo se presentó con Jorge Cardona al minuto 17, quien remató de pierna derecha y encontró bien ubicado al arquero Aldair Quintana, quien sacó el remate abajo.

La visita intentó acercarse y tuvo remates que se fueron desviados del arco de Eder Chaux, quien tuvo poco trabajo ante el escaso peligro certero de los Matecaña. El primer tiempo cerró con los arcos sin vulneraciones.

Dayro Moreno, idilio de gol

Está en racha el delantero de 37 años, quien fue el encargado de abrir el marcador al minuto 55 con un gran movimiento en el área, el lugar donde mejor se sabe desenvolver. Alejandro García envió un centro a la olla y Dayro, por la espalda de Juan Quintero, se zambulló en la popular palomita para enviar el balón al fondo de la red. La celebración fue euforia total en una de las tribunas del Palogrande.

Con este tanto, llegó a 210 en la liga colombiana y quedó a 14 de igualar al máximo goleador en la historia del certamen: Sergio Galván Rey con 224. Asimismo, superó al argentino y se convirtió en el máximo anotador en la historia del clásico ante Pereira con 12. En el actual certamen va cuatro en cinco partidos.

Pereira no le pudo encontrar la vuelta por más que en el último cuarto de partido fue amplio dominador, pero los dirigidos por Pedro Sarmiento se cerraron bien y evitaron los espacios para que le llegaran con claridad a Chaux.

Se trata de un triunfo clave de Once Caldas en su aspiración a salir de la zona de compromiso con el descenso, ya que quedó a un punto de igualar a Jaguares y Alianza Petrolera. En la tabla del torneo, alcanzaron los 7 puntos y se ubican en la parte alta, mientras que Pereira no puede trasladar lo que hace a nivel internacional a la Liga, donde no conocen la victoria en cinco partidos y cuentan con solo 3 unidades.