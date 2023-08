Reactivan operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza

Cúcuta

Luego de más de seis horas de suspensión en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, se dio la habilitación de las operaciones aéreas.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales Aeropuertos de Oriente S.A.S. pasado el mediodía. Cientos de pasajeros quedaron represados a las afueras de la terminal aérea luego de que se emitiera la alerta de presencia de explosivos en una maleta hallada en el costado nororiental.

“Estamos esperando, es lo único que nos han pedido, no nos dicen nada y tememos perder nuestros vuelos, no sabemos qué va a pasar con eso. Da temor porque uno va con la familia y no se espera esto” manifestaban los viajeros a Caracol Radio en horas de la mañana.

Cerca de 500 pasajeros de vuelos nacionales e internacionales duraron varias horas bajo el inclemente sol de Cúcuta a la espera que se permitiera el ingreso, y ahora muchos de ellos esperan una respuesta sobre la reorganización de los vuelos perdidos en horas de la mañana.

La Policía Metropolitana por su parte, cercó las áreas aledañas al aeropuerto y por medio de unidades antiexplosivos atendieron la emergencia y lograron detonar de manera controlada 40 kilos de explosivos, y ahora se adelantan labores para determinar quiénes serían los responsables.

“Se activa una cápsula investigativa con funcionarios de la Dijin, bajo el direccionamiento de la Fiscalía General de la Nación, quienes ya están recolectando la información del lugar, procesándola para que podamos establecer los responsables de este hecho y la motivación del mismo” aseguró el coronel Carlos Andrés García, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El artefacto fue abandonado en un punto cercano al lugar donde se dio un atentado el 14 de diciembre del año 2021 que cobró la vida de dos miembros de la unidad antiexplosivos.