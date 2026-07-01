Incautan una tonelada de droga en Bochalema

Norte de Santander

La Policía Nacional en Norte de Santander asestó un contundente golpe al narcotráfico al incautar una tonelada de droga en una operación adelantada al oriente del departamento.

Durante la labor de las unidades de policía y antinarcóticos se produjo además la inhabilitación de un laboratorio al servicio de una organización criminal que delinque en la región.

Durante el operativo fueron incautados 300 kilos de base de cocaína, 4.309 galones de sustancias químicas líquidas y 950 kilos de insumos sólidos, afectando de manera significativa la capacidad de producción y las finanzas de una estructura delincuencial.

Las primeras hipótesis de las autoridades señalan como presunto responsable del alijo al Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Las autoridades en Norte de Santander han venido desarrollando operaciones contra el narcotráfico, desmantelando estructuras del narcotráfico asociadas a las organizaciones al margen de la ley que delinquen en esta zona del país.