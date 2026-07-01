Con perros antinarcóticos las autoridades inspeccionan ayudas humanitarias

Cúcuta

La solidaridad y el apoyo que ha despertado en los colombianos, habitantes de frontera la difícil situación que viven los venezolanos por el terremoto, ha llevado a las autoridades a ejercer controles sobre las donaciones.

Se trata de realizar inspecciones a los alimentos no perecederos, elementos de aseo, y materiales que han venido suministrando los ciudadanos para ser llevados a los damnificados por la tragedia.

El comandante de la policía metropolitana de Cúcuta coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “estamos apoyando estas labores con personal y perros antinarcóticos con el fin de evitar que estas donaciones puedan resultar contaminadas, es una labor preventiva, muy responsable y en aras de dar cumplimiento al protocolo para sus envíos”.

Dijo el alto oficial que “nuestras unidades han venido colaborando para garantizar la protección, ”blindar" todos los procesos y contribuir a que todas las donaciones lleguen en óptimas condiciones".

Los cucuteños y nortesantandereanos se han solidarizado con los damnificados y a través de diferentes campañas han venido dando respuesta a las convocatorias que diferentes sectores sociales han venido liderando.