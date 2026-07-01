“Juntos por Venezuela”, gracias por la solidaridad

Cúcuta

La iniciativa de Caracol Radio Cúcuta respaldada por la Gobernación de Norte de Santander y medios aliados como La Opinión y el Canal TRO generó toda la solidaridad de los cucuteños y los nortesantandereanos.

Durante diez horas, diversos sectores apoyaron la labor humanitaria que tenía como propósito donar alimentos no perecederos, elementos de aseo, medicinas, y alimentos para animales, entre otros.

La labor ciudadana, de entidades y de personas de la vida pública que se sumaron dejó más de 20 toneladas de ayudas recogidas para ser enviadas al lugar de la tragedia en Venezuela.

La Policía del Departamento de Norte de Santander, La Policía Metropolitana de Cúcuta, La Gobernación de Norte de Santander y todo su equipo de gobierno, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, Empresas como la Cámara de Comercio, El hospital Erasmo Meoz, el senador Edgar Diaz, el dirigente político Luis Mejía, Unidad de Gestión de Riesgo Departamental, los concejales Oliverio Castellanos, Yair Diaz, la líder Mayra Acevedo, la comunicadora social Paola Silva, como también la ciudadanía en general que no escatimó para llegar a la campaña y realizar sus aportes.

Las damas solidarias de la Policía Nacional que cumplieron un papel fundamental en la organización de las ayudas. La maratónica labor contó también con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de la ciudad que contribuyó en el desplazamiento de las ayudas a la Unidad de Gestión de Riesgo.

Ahora el proceso para la entrega de ayudas tendrá la supervisión de la Dian, el acompañamiento de la Unidad de Gestión de Riesgo y de la Iglesia Católica.

Caracol Radio Cúcuta agradece la atención y colaboración brindada a todos los que apoyaron esta noble causa por los hermanos venezolanos que sufren una crisis humanitaria generada por el terremoto que los estremeció hace ocho días.