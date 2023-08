Noticias HOY agosto 11: Barbosa; captura padre menores rescatados; hijo Petro; robo Rolex

El pasado martes 8 de agosto, la Fiscalía General de la Nación denunció que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían planeando un atentado contra el fiscal general, Francisco Barbosa.

Según información conocida por el ente investigador, y confirmada por inteligencia de las Fuerzas Militares, desde Venezuela se estaría planificando este ataque en el que se emplearían francotiradores.

En 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, el fiscal general se refirió a este posible atentado que se habría planeado semanas previas al cese de hostilidades anunciado por esta guerrilla que adelanta un proceso de paz con el Estado colombiano y a la postura del Gobierno nacional.

“Yo responsabilizo al Gobierno colombiano de lo que me pueda suceder a mí o a mi familia. No he recibido ni siquiera una llamada del presidente”, señaló Barbosa.

La Fiscalia confirmó que fue capturado Manuel Ranoque, padre de los niños que estuvieron desaparecidos por más de un mes en las selvas del Guaviare. La captura se habría dado por su responsabilidad en presuntos delitos sexuales.

La defensa de Nicolás Petro acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando presiones contra el exdiputado de la Asamblea del Atlántico.

A través de un comunicado de prensa, David Teleki, abogado de Nicolás, señaló que el representante del partido político Colombia Humana, Eduardo Noriega, por medio de declaraciones a medios de comunicación aseguró que el exdiputado habría tomado decisiones bajo presión como la renuncia a su curul en la Asamblea y también de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para entregar información y pruebas por el presunto ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial de Gustavo Petro, en el Atlántico.

Un hecho delictivo se registró recientemente en el Centro Comercial Atlantis, donde un individuo ingresó y habría perpetrado un robo bajo amenazas. De acuerdo a la información conocida, el delincuente logró sustraer un reloj Rolex en medio de la acción.

Según la víctima de este incidente, él estaba en el proceso de salir de un restaurante de pizza en compañía de su cuñada y sobrinos, cuando el delincuente le apuntó con un revólver, realizando la amenaza. En medio de la intimidación, el ladrón logró quitarle el reloj y abandonó el lugar a pie.

Hasta el momento, la víctima ha expresado su preocupación por la aparente falta de respuesta oportuna tanto por parte de las autoridades policiales como del centro comercial.

Este viernes 11 de agosto, el presidente Gustavo Petro argumenta ante la Corte Constitucional la expedición del decreto de estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira.

El primer mandatario asistió a la audiencia citada por la magistrada Natalia Ángel Cabo donde explica los motivos y alcances del Decreto 1085 de 2023, mediante el cual se busca atender la grave crisis que enfrenta este departamento en el Caribe colombiano.

El balance de muertos por el incendio forestal que arrasó un histórico pueblo de Hawái se elevó a 55 y miles de personas se quedaron sin hogar, en una de las peores catástrofes que ha sufrido este archipiélago estadounidense, informaron el jueves las autoridades.

Los fuegos han devastado más de 800 hectáreas en dos islas del archipiélago estadounidense y han obligado a evacuar a miles de personas, algunas de las cuales se lanzaron al agua para protegerse de las llamas.

En la tarde del miércoles 9 de agosto, el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, fue asesinado luego de salir de un mitin político que se celebraba en un coliseo en Quito.

“He solicitado apoyo al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EEUU aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país”, señaló en las últimas horas, el presidente de Ecuador en las últimas horas.

Verónica Sarauz esposa del candidato presidencial, cuestionó los cambios de último momento en el esquema de seguridad Villavicencio y aseguró que no descansará hasta encontrar al responsable de este crimen que enluta a una nación.

El partido que se disputará entre Colombia e Inglaterra en el marco del Mundial Femenino 2023, que se lleva a cabo en Australia, ha suscitado polémica por los precios excesivos que están manejando algunos revendedores de las boletas.

Caracol Radio obtuvo testimonios y pudo verificar como en grupos de Facebook y otras plataformas, algunas personas están revendiendo las boletas por más de $200 dólares australianos (AUD), lo que es hasta 6 veces por encima del precio en taquilla.

Milena Cadena, colombiana radicada en Australia aseguró que, “por Facebook las personas se han estado contactando para vender y comprar, pero están pidiendo $400 dólares, otros piden $250 dólares, por una boleta que en su inicio cuesta $20 dólares”.

Colombia quiere seguir haciendo historia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Para alcanzar por primera vez la instancia de semifinales en una cita orbital de mayores, el equipo Tricolor tendrá que superar el difícil reto ante Inglaterra, que llegó al torneo con todos los pergaminos de candidata al título.

La entrenadora de las campeonas de Europa, Sarina Wiegman, destacó en rueda de prensa previa al encuentro que se trata de un juego en el cual deberán sacar provecho de todas sus fortalezas para intentar llegar a las semifinales, destacando a la vez lo que ha hecho el equipo de Nelson Abadía en el certamen.

“Colombia ha jugado muy bien son un equipo fuerte. Son físicamente poderosas y van a querer buscar el arco rival. Son impredecibles en ataque”, inició diciendo la entrenadora neerlandesa, ganadora del premio The Best a la mejor entrenadora del 2020.

