Fiscal Barbosa: El Gobierno oculta datos de financiación del ELN para atentados

El pasado martes 8 de agosto, la Fiscalía General de la Nación denunció que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían planeando un atentado contra el fiscal general, Francisco Barbosa.

Según información conocida por el ente investigador, y confirmada por inteligencia de las Fuerzas Militares, desde Venezuela se estaría planificando este ataque en el que se emplearían francotiradores.

En 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, el fiscal general se refirió a este posible atentado que se habría planeado semanas previas al cese de hostilidades anunciado por esta guerrilla que adelanta un proceso de paz con el Estado colombiano y a la postura del Gobierno nacional.

“Responsabilizo al Gobierno colombiano”

“Yo responsabilizo al Gobierno colombiano de lo que me pueda suceder a mí o a mi familia. No he recibido ni siquiera una llamada del presidente”, señaló Barbosa.

El fiscal criticó la postura que tomó el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, frente a este posible atentado, quien le había pedido “mesura” en la manera que ha hecho estas afirmaciones y aseguró que hay un interés de sabotear la paz.

A su vez, reveló que, al parecer, el Ejército Nacional conocía la información de un posible atentado en su contra, desde hace más de dos meses, y movimientos de recursos por parte de este grupo armado ilegal para la ejecución del ataque.

Información Oculta

“A mí me informan que la información de mi atentado la tenían desde hacía dos meses. ¿Quiero saber cuánto tiempo reposó esa información? Y me dicen ahora que hay información de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) donde se le entregó información financiera al Ejército y que no tiene la Fiscalía”, aseguró Barbosa.

Por otra parte, aseguró que se ha tildado a la Fiscalía como “enemigo agazapado de la paz” por hacer pública esta denuncia en medio del proceso de paz que se adelanta con esta guerrilla.

“Enemigos de la paz”

En ese sentido, aseguró que no hay ninguna intención de sabotear los diálogos con los delegados de este grupo armado ilegal; sin embargo, señaló que era una realidad que no se podía ocultar y que también vincularía al general Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda cabal, contra quienes supuestamente también se planeaba un atentado.

“La posición del comisionado de paz no es la de cualquier persona, es la del representante del presidente en el marco de estas negociaciones. Que digan de frente quiénes son los que están en contra de este proceso de paz, pero también que colaboren con la justicia y digan qué información tienen sobre posibles atentados”, indicó el fiscal.

Colombianos vinculados al asesinato de Fernando Villavicencio

Por último, confirmó que se está llevando a cabo una cooperación judicial entre la fiscalía de Colombia y la de Ecuador para aclarar la responsabilidad de los seis colombianos en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.