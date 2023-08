Antony Silva: el equipo debe empezar a cumplir con las exigencias del hincha

Independiente Santa Fe acumula dos victorias y dos derrotas en lo que va de la temporada. Antony Silva, arquero de los albirrojos, habló con El Vbar de Caracol sobre las dificultades que el equipo ha enfrentado en los últimos partidos y dio sus impresiones sobre los hinchas, tras su llegada a la capital luego de su paso por el fútbol mexicano.

El conjunto Cardenal actualmente ocupa la octava posición en la tabla general de la liga colombiana con seis puntos luego de conseguir el triunfo en dos de los tres encuentros que ha disputado hasta la fecha. Sin embargo, en Copa Colombia fue derrotado 2-1 por Deportivo Cali y dependerá de su desempeño en el partido de vuelta para asegurar su pase a cuartos de final, una realidad que expuso el guardameta.

“Yo creo que cada equipo va demostrándote en el transcurrir del torneo lo que son como institución y hoy Santa Fe me ha demostrado que es un equipo grande, que realmente exige y que a nosotros personalmente nos hace sentir muy competitivos y con la obligación de rendir siempre”, comentó el paraguayo al reconocer que las expectativas de los fanáticos son grandes y que, hasta el momento, no se están cumpliendo.

Enfatizó en la racha de derrotas como visitante. “Hay cosas por corregir, obviamente, tenemos pendiente el no poder sacar un buen resultado de visita, así que hay que trabajar de la mejor forma y con la idea de hacer un mejor rescate de puntos en los lugares donde toque de visitante”, afirmó.

Respecto al difícil partido contra Pasto, señaló que es necesario corregir detalles tanto en defensa como en la parte de definición de cara al siguiente encuentro válido por Copa, donde deberán derrotar a Cali. “Siempre es mejor corregir con victoria como veníamos llevando, pero bueno, ahora nos tocó esto y tenemos un partido de vuelta, de local que tenemos que hacerlo sentir”, compartió.

“El entrenador creo que piensa igual que lo que sentimos nosotros, no era un partido para llevarse una derrota, pero eso hace parte de este crecimiento”, mencionó al dar crédito al trabajo de Hubert Bodhert, quien ha maquinado una buena adaptación en el poco tiempo que lleva y ha logrado sacar provecho de la calidad de jugadores que han llegado, que buscarán conseguir los puntos que necesita para la clasificación.

Estas fueron las declaraciones de Antony Silva:

Actualidad en Santa Fe

Derrotas como visitante: A mí me ha tocado jugar estos dos partidos de visita con Cali y con Pasto, creo que un partido muy distinto uno al otro la verdad. Con un factor común que es que no hemos llevado ningún punto en ninguno de esos lugares. Cosas por corregir, obviamente, tenemos pendiente el no poder sacar un buen resultado de visita, así que hay que trabajar de la mejor forma y con la idea de hacer un mejor rescate de puntos en los lugares donde toque de visitante.

Patido contra Pasto: Independientemente de lo que el entrenador tenga establecido, nosotros sabíamos que era un partido que no nos hace sentir de buena forma, porque realmente en el partido nosotros hicimos un desgaste en el primer tiempo especialmente donde tuvimos nosotros la pelota, no supimos resolver en un cuarto de cancha donde era más próximo al arco rival y no pudimos vernos fuertes en ese sentido. Luego Pasto se encuentra con más fortuna que otra cosa porque el gol lo encuentran en una jugada fortuita, en contra, un poco una fatalidad y ahí es otro partido donde te va una sensación, al menos a mí especialmente, no era el resultado que yo sentía dentro del campo, que nos íbamos a llevar. Mérito del Pasto porque encontró el gol, no podemos quitarle mérito a un equipo que gana y con sus armas,

Huber Bodhert: El entrenador creo que piensa igual que lo que sentimos nosotros, no era un partido para llevarse una derrota, pero eso hace parte de este crecimiento, de este proceso y nos pasa ahora para corregir ciertos detalles que tenemos que corregir en defensa y en la parte de definición. Es un conjunto de cosas que vamos a ir corrigiendo con el tiempo. Siempre es mejor corregir con victoria como veníamos llevando, pero bueno, ahora nos tocó esto y tenemos un partido de vuelta, de local que tenemos que hacerlo sentir.

Etapa de construcción: Un entrenador nuevo, jugadores que llegaron, algunos ya conocen la idea del entrenador, es un equipo que exige resultados y a veces los procesos pueden ser muy rápidos como yo creo que va a pasar con Santa Fe, porque tiene jugadores de mucha calidad, mucha jerarquía y que la idea del entrenador se plasme mucho más rápido, el jugador entendido, jugadores de experiencia que tienen Santa Fe dentro de su seno yo creo que nos va a colaborar mucho para que ese mensaje que el entrenador tiene y sus ideas se acomoden lo más rápido y se consigan los resultados. Ya tenemos seis puntos de nueve vamos a ir creciendo, primero con la obligación que demanda el equipo, que es de ganar siempre y obviamente tenemos una idea. Entonces creo que las ideas también se tienen que tener en cuenta para tener esos resultados, que es lo que demanda el equipo.

Impresiones de su llegada a Santa Fe

Adaptación a la altura: Bien ya venía yo en México jugando en altura entonces son tuve ese inconveniente gracias a Dios ya venía con un proceso de tres años en Puebla, que es un poquito similar creo la altura con Bogotá. No lo sentí como generalmente pasa, la adaptación en esos casos siempre es un poco complejo y acostumbrase la velocidad de la pelota y demás cosas siempre toma su tiempo.

Hinchas de Santa Fe: Cada institución tiene sus características, cada ciudad tiene su carácter. Santa Fe es un equipo muy tradicional yo lo veía marcado desde el día que llegue y tiene sus formas realmente donde la exigencia es alta, sabemos que el hincha de Santa Fe es exigente. Han logrado cosas en los últimos años y obviamente eso te da la obligación siempre de ser un equipo que compita y que esté peleando torneos. Yo creo que cada equipo va demostrándote en el transcurrir del torneo lo que son como institución y hoy Santa Fe me ha demostrado que es un equipo grande, que realmente exige y que a nosotros personalmente nos hace sentir muy competitivos y con la obligación de rendir siempre. Y obviamente los otros equipos por los que pasé me han hecho sentir de la misma manera en competencia porque el futbol es competir, es exigencia y me han tocado equipos que siempre han tenido participación en instancias finales. Yo creo que este equipo no va ser la excepción.

Fútbol colombiano: Ha avanzado muchísimo, igualmente el fútbol en sí ha avanzado, ha evolucionado y obviamente me he encontrado acá con jugadores de mucha calidad, de mucha velocidad, de mucha transición, jugadores que te encuentras con características en una eliminatoria o en otro fútbol, como en México que me tocó, realmente el fútbol colombiano tiene mucho de eso, muchos jugadores de mucho duelo y que realmente te lo hacen sentir, independientemente del rival. Los últimos juegos que tuvimos nos encontramos con jugadores y rivales que tienen mucha velocidad, muchas características del duelo y eso es lo que Colombia siempre ha expuesto al exterior.