James Aguirre: “Ya es hora de que consigamos el título”

El portero del Atlético Bucaramanga, James Aguirre, una de las grandes figuras del equipo en el inicio del presente campeonato, aseguró, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, que es el momento de conseguir el título con el cuadro santandereano y confesó que tienen al Deportivo Pereira como un punto de referencia.

Su atajada en Barranquilla

“Una atajada, a la gloria de Dios muy importante para nosotros, porque era el minuto 93, fue más de reflejos que otra cosa y era importante sumar en Barranquilla ante un gran rival y en un momento difícil para ellos”.

Se le notaba al Junior la ansiedad

“Sí, claro, sabíamos la necesidad que ellos tenían y el momento que están pasando, un gran equipo, una gran hinchada, para nosotros fue importante sumar y la importancia de empatarle a un rival tan grande como el Junior”.

Una hinchada que quiere ganar su primera estrella

“Ese es el sueño de todos, estamos trabajando para eso. Esta es una gran hinchada, una gran ciudad, una de las más importantes de Colombia y ya es hora de que consigamos el título. Estamos trabajando para eso, tenemos un gran grupo, vamos de menos a más, creemos en el trabajo del profe y esperamos que este año sea la anhelada estrella para todos”.

¿Qué jugador tener referenciado de Millonarios?

“Todos, independientemente de quien tape, yo sé que lo vamos a hacer muy bien, sabemos que es el campeón es un rival muy grande también, vienen por muy buen momento, tienen jugadores muy importantes. Estamos haciendo las cosas muy bien y vamos a ir al Campín a demostrar el gran momento por el que está pasando el equipo. Sabemos que la presión también es de ellos y este partido es de ida y vuelta”.

¿Qué significa para él el momento de Bucaramanga?

“Siempre lo he dicho, mientras la ciudad esté unida, en el periodismo, la hinchada, los jugadores, la parte administrativa haya esa unión, yo creo que vamos por buen camino. Para nosotros es importantísimo que en todos los partidos esté full el estadio cómo lo ha venido mostrando Bucaramanga y ahí está el reflejo de Pereira, para nosotros es un aliciente y un orgullo tener un equipo que nos esté representando tan bien a nivel internacional, un equipo que hace unos años tampoco había conseguido la estrella y para nosotros es un referente”.

¿Qué es lo que más les ha transmitido Alexis Márquez?

“El profe siempre quiere que mantengamos la idea de juego, independientemente cómo se esté presentando el partido. Hay momentos que es difícil jugar, pero el hecho de insistir, de no bajar los brazos, de seguir creyendo en ese modo de juego que el profe nos ha impuesto, hace que las cosas salgan en los momentos más difíciles. Yo creo que es eso, nunca perder esa idea, siempre intentarlo, tener mucha tenencia de la pelota, ser un equipo que proponga y arriesgue. Yo creo que Bucaramanga lo ha hecho muy bien”.

Su historia con el niño aficionado del Bucaramanga

“Para mí es muy gratificante ser un ejemplo para los niños, poderles ayudar, poder ser un referente, que ellos luchen por sus sueños. Hay un niño en el estadio con una cartelera que él me da los guantes de él y que yo le entregue mis guantes, que para él es un sueño, alcanzo a escuchar en el partido y les digo, esperemos que se acabe el partido. Me encontré con él afuera, hablamos un ratico, compartimos un ratico. Lo más importante para uno como deportista, más que título es ver la felicidad de un niño, poder ayudarles que cumplan sus sueños y ser un gran ejemplo para ellos”.

Sobre su carrera de abogado

“Desde que yo empecé a jugar fútbol mi familia, para que me diera su apoyo, me dijo que tenía que estudiar. En el momento en que arrancó a estudiar decido estudiar derecho en la Universidad Autonoma de Bucaramanga, me abrieron las puertas de una manera increíble, duré estudiando ocho años una carrera presencial, bastante difícil. Es ahí el motivo por el que llevo tanto tiempo en Bucaramanga, primero porque amo el equipo, el equipo me lo ha dado todo, y segundo porque mi propósito no solo era jugar fútbol, sino también ser muy profesional en otro ambito, porque el fútbol es muy corto, no sabemos si el fútbol nos va a durar para toda la vida. Decido estudiar, ya terminé mi carrera hace 3 años, se me dio la oportunidad de seguir jugando en el Bucaramanga, aquí estamos luchando por el equipo, por conseguir el sueño de todos que es quedar campeón”.