Investigan posible uso de una camioneta de la UNP como carro de valores en el Tolima

Tolima

Leydi Yurani Aguiar una de las personas afectadas por el robo de más de $700 millones en efectivo, dinero que era transportado en un vehículo que pertenecería a la Unidad Nacional de Protección, denunció que el automotor en el que se movilizaban era alquilado como un carro de valores para llevar el dinero desde Ibagué a Playa Rica.

Según Aguiar, el pasado sábado salieron de Ibagué sobre las 4:00 de la mañana para tomar la vía Rovira - Playa Rica, pero el gobernador indígena, Carlos Gilberto Walteros, protegido de la UNP y quien alquilaría el automotor, les pidió el cambio de la ruta para viajar por el corredor que conecta con Sur del Tolima tomando la vía Ortega para marcar supuestamente el paso con GPS de la camioneta Toyota Land Cruiser Prado TX de placa JEO-109, en el camino el líder indígena pidió al escolta que lo dejara manejar, tomando el control hasta que en una curva saliendo en el municipio del Guamo fueron detenidos por tres supuestos policías, sitio donde sucedió el atraco.

“El dueño del esquema nos cambió la ruta porque tenía que marcar GPS en Ortega, nos paran, al gobernador le piden los papeles, le preguntan que si llevan algún protegido, él dice que es él, le ponen problema por el arma, les piden una requisa y el escolta le dice que con mucho gusto en el CAI, siguen hablando, afirman que requieren una requisa, el escolta les reitera que no pueden, al final le dijo al gobernador no abra porque nos van a joder y él les abrió, ellos se bajan, moví la plata hacía adelante, de un carro que estaba atrás se bajaron 4 hombres y nos encañonaron”, dijo Aguiar.

Los delincuentes habrían amarrado a las personas que se movilizaban en el vehículo que sería de la UNP para proceder a cometer el hurto “Me dijeron que dónde estaba la plata o si me iba hacer matar, me encañonaron, me tiraron hacia el otro lado de la camioneta y me encontraron la plata, yo les decía que era el patrimonio de la familia, que eso no era mío, que me dejaran la mitad, pero solo me decían que me iban a matar”.

La víctima de este caso de hurto sostuvo que ese mismo carro lo habían contratado en varias oportunidades para que los movilizara con el dinero producto de los negocios que manejan como comercializadores de café, esto lo hicieron durante 4 meses porque habían sido víctimas de robo en otra oportunidad de $200 millones.

“Él nos ofreció el servicio, nosotros nos sentíamos muy seguros, a nosotros ya nos habían robado $200 millones, la plata de un carro, un viaje de café, en medio del desespero que uno es vulnerable en la carretera Rovira - Playa Rica, entonces optamos por aceptar viajar en la camioneta y nosotros le pagábamos por ese servicio, era un método seguro para nosotros, ahora quedamos en la quiebra total, es como tenerlo todo y de un momento a otro se lo quitan, nosotros le metemos el alma a nuestra empresa, ahora le debemos la plata a mucha gente pero se las vamos a pagar”, puntualizó.

Dato: por el transporte de dinero cobrarían una tarifa de $500 mil.