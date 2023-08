Taxistas de Barranquilla no se suman al paro nacional por aumento de la gasolina

Taxistas de Barranquilla no se suman a paro nacional por aumento de la gasolina /Foto: Brandon Esparragoza

Algunos conductores indicaron que se han tenido que cambiar al sistema de gas para ahorrar dinero ante el alza del combustible

Caracol Radio diálogo con algunos taxista de Barranquilla para conocer sus opiniones frente al nuevo incremento de $600 de la gasolina en el país y también si piensan sumarse a las manifestaciones que se están llevando a cabo por esta situación.

Los conductores se mostraron en desacuerdo con el aumento, como el señor Everth Imitola, quien aseguró que, ante el incremento del combustible, en ocasiones no les alcanza para pagar la tarifa diaria del carro.

“La gasolina se ha incrementado de una manera muy explosiva, aquí un carro antes lo tanqueaba máximo con 60.000 pesos y trabajaba todo el día, ahora uno echa de gasolina 120.000 pesos y se tiene que ir uno para la casa porque no alcanza ni para hacer la plata de la tarifa”, sostuvo Imitola.

Misael Monsalve, otro taxista, sostuvo que hace cuatro años está trabajando a gas porque le sale más económico.

“A gasolina no se puede trabajar porque es muy cara, antes trabajaba y me salia muy caro, me estaba gastando hasta 50 mil pesos. Sin embargo, ahora aumenta la gasolina y también aumenta el gas”, señaló el taxista.

Monsalve también sostuvo que no creen que se sumen a las manifestaciones que se están desarrollando a nivel nacional ya que esto significaría que pierdan gran parte de un día de trabajo.

