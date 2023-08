Más de dos mil vehículos de servicio publico tipo taxi no circularan hoy en Neiva

Neiva

Uno de los mayores problemas es el mal estado de las vías, la inseguridad y la moto trabajo, que los está llevando a la quiebra a los dueños de estos vehículos públicos que prestan el servicio en la capital.

Pese al compromiso hecho por el gobierno nacional y local de mejorar la situación de esta población, solo quedaron en el papel, sin ser ejecutados que es lo que se quiere realmente para evitar el colapso de esta agremiación.

Para Alirio Parra líder del gremio afirmo que “ya no sabemos qué hacer, muchos compañeros han tenido que guardar sus carros, le deben a bancos, ya no les fían en almacenes de repuestos y la situación es bien preocupante, para estos trabajadores que no reciben dinero extra de otras funciones”.

En Neiva se tiene previsto cuatro puntos de encuentro, donde se centralizarán los taxistas: En el norte será en el barrio Chíchala, en la zona sur en Unicentro, en el oriente estarán en la calle 52 con calle 19 barrio Las Palmas y la zona centro estarán en la calle 14 A con carrera 7a.

El paro de transportadores estará vigente durante todo el día, mientras no se adelanten diálogos con el gobierno nacional.