Confirman 15 días de arresto contra el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado

Ibagué

El juez Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Ibagué confirmó la orden arresto de 15 días contra el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, el secretario de Desarrollo Rural, Daniel Guillermo Jaramillo y la personera, Francy Johana Ardila por el desacato de la sentencia T366-2020 de la Corte Constitucional.

En diálogo con Caracol Radio el abogado, Joaquín Torres, conocido como ´El Rey de las Tutelas´, aseguró que se confirmó que el municipio no ha hecho nada para subsanar la sentencia en la que se le ordenó el alcalde de Ibagué, Andrés Fabian Hurtado y al secretario de Desarrollo Rural, Daniel Guillermo Jaramillo amparando el derecho fundamental a la educación a un grupo de niños que deben cruzar un rio y una quebrada arriesgando sus vidas para poder ir a estudiar en el sector de San Bernardo y en Coello, en el caso de la personera, Francy Johana Ardila por no hacer seguimiento al cumplimiento de la medida.

“La consulta fue resuelta y encuentran ajustada la sanción, además la confirma, ahora solo queda que el juez de primera instancia les indique día empieza a hacerse efectiva la medida de arresto”, dijo Torres.

En el 2020 se le ordenó al municipio de Ibagué en los siguientes 12 meses instalar un puente sobre la quebrada La Chumba en el corregimiento de San Bernardo y otro sobre el rio Cócora en el corregimiento de Coello, pero luego de tres años no se cumplió.

“En este caso no existe ningún recurso, no ha y tercera instancia, no hay ningún recurso procedente legal, no hay tutela contra tutela, es decir no hay ningún mecanismo al cual puedan acudir diferente a estar atentos a la fecha que determine el juez Noveno Penal Municipal de Función de Conocimiento para cumplir el arresto domiciliario y la sanción de $17 millones aproximadamente cada uno”, sostuvo.

´El Rey de las Tutelas´, reconoció que la acción de tutela fue instaurada por una ama de casa de nombre Deicy Vera que vive en una finca, ella conoció la forma de presentar este tipo de mecanismos en unos diplomados que él dicta.