“Me ha costado entender cómo ha hecho algo tan terrible”: exabogado de Daniel Sancho

El pasado domingo 6 de agosto, se conoció que el chef Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho, confesó a EFE que sí era el culpable del asesinato del médico cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en Tailandia.

En conversación con 10AM de Caracol Radio, su exabogado, Luis Gerez, para hablar sobre este tema. Inicialmente comentó: “En primer lugar, quiero enviar mi sentido pésame a la familia del fallecido, mi enorme respeto a sus seres queridos y estoy a su disposición para responder cuantas preguntas me quieran hacer”.

Sobre su relación con el acusado mencionó: “Un amigo en común me solicitó que aceptara su defensa en algunos asuntos jurídicos. Esto ocurrió en la pandemia y tenía una serie de problemas. Tuve una relación profesional con él, no tengo conocimiento ni de sus padres, ni de sus hermanos, netamente profesional”.

Sobre la personalidad de Sancho comentó lo siguiente: “Para nada quiero justificar lo que ha hecho, lo que digo es que en lo que lo conocí es una persona que trabaja y es muy deportista. Aparte es muy cordial, tiene muy buena educación, nunca tuve alguna sospecha de una enfermedad, la sensación que tuve hasta este momento fue esa”.

Además, añadió: “Quedé estupefacto con lo que pasó. No corresponde la impresión personal que tengo de él, con lo que evidentemente ha confesado. Me ha costado trabajo entender como esta persona tan encantadora haya podido cometer este acto tan terrible. No puedo decir más que lo conocí así”.