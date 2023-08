Hermana de Edwin Arrieta, médico asesinado en Tailandia: No sé si mis papás aguanten esto

El pasado domingo 6 de agosto, el chef Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho, confesó en declaraciones a EFE que era culpable del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

Sancho, quien fue capturado en la isla de Koh Phangan por el presunto asesinato y posterior descuartizamiento del médico nacido en el municipio de Lorica, Córdoba, declaró: “soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin”.

En 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, la hermana del médico, Darling Arrieta, contó detalles de los momentos de angustia y consternación que ha vivido su familia luego que se confirmara la noticia y entregó detalles de este crimen.

Días de zozobra

“Todo el miércoles me la pasé buscándolo, estaba superpreocupada porque eso jamás había sucedido. Él había estado en Italia, en Turquía, en África, y aun así él siempre se comunicaba con nosotros. Yo guardaba la esperanza que no tuviera señal, o que le hubiesen robado el celular”, señaló Arrieta.

No obstante, contó que sobre las 11:30 de la noche del pasado 2 de agosto, pudo verificar que se entregaron los mensajes que le había mandado durante todo el día por WhatsApp. En ese momento, optó por volverle a escribir; sin embargo, nuevamente habían vuelto a apagar el celular.

Darling Arrieta confirmó que el jueves 3 de agosto le envió una carta a la Cancillería y la embajada de Colombia en Tailandia en la que informaba sobre la desaparición de su hermano con el propósito de recibir algún tipo de ayuda o información sobre su paradero.

Crimen

“Llamé a la cónsul el viernes en la madrugada a preguntarlo cómo iba la búsqueda de mi hermano, y ella me dijo que habían hecho un barrido en hospitales y clínicas, no obstante no habían encontrado a Edwin. ‘Lo único que encontramos fue un cadáver’, cuando ella me dice así me puse a llorar”, indicó Arrieta.

Por otra parte, Arrieta cuenta que le escribió a Daniel Sancho al no conocer el paradero de su hermano; sin embargo, el chef español indicó que si bien habían compartido le había perdido el rastro.

En ese sentido, aseguró que Sancho le respondía de manera cínica, que también estaba preocupado por lo que su amigo no aparecía.

“Mis papás tienen 76 años, son hipertensos. Mi mamá está destrozada. La salud de mis papás está muy deteriorada, yo estoy muy preocupada por mis papás. No sé si aguanten todo esto. Tengo miedo”, concluyó Darling Arrieta, hermana de Edwin Arrieta.