Maxi Cantera reveló su ambicioso sueño con Atlético Nacional

Maximiliano Cantera estuvo en los micrófonos de El Vbar Caracol de Caracol Radio dialogando sobre su adaptación a Atlético Nacional, su estreno goleador, la serie contra Racing en la Copa Libertadores y cuáles son sus objetivos con los Verdolagas.

El media punta de 30 años aseguró que se va sintiendo más cómodo a medida que van pasando los partidos y que en gran parte, se debe a las personas que lo rodean dentro del club: “Llegué hace poco y en el club encontré unas personas que son muy buenos seres humanos, que me brindan todo. Eso es muy importante, sobre todo cuando eres de otro país. Se entrena muy dinámico, porque así es el fútbol colombiano. A medida que pasan los partidos me siento más cómodo”.

Acerca de la serie con Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores, el uruguayo afirmó: “Creo que hicimos un partido inteligente de local. Quitando los penales, creo que el equipo hizo lo que trabajó en la semana. Por suerte sacamos diferencia de dos (goles) aunque el partido va a ser difícil porque ellos juegan al frente de su gente. Nosotros venimos trabajando pensando en ese partido y lo haremos de la mejor manera”.

Cantera ya se comenzó a ganar a la hinchada Verdolaga, no sólo por sus goles, sino por sus comentarios sobre el ambiente en el estadio y su sueño en este paso por Atlético Nacional: “sueño con ganar la Copa Libertadores, como todo el plantel, cuerpo técnico, directivos e hinchada”.

“Estoy muy contento en los partidos que me ha tocado jugar de local, ver el estadio, así como está. Ver en la calle la gente que ya lo va conociendo a uno y lo va alentando. Un equipo grande como Nacional necesita ganar títulos, yo estoy aquí para intentar conseguir eso y también en las copas internacionales”, afirmó el uruguayo.

¿A los jugadores extranjeros se les exige más?

Sin duda. Eso pasa aquí y pasa en todos lados. Uno tiene que trabajar duro para sentirse cómodo y responder en la cancha.

¿Cómo se sintió marcar tan rápido?

Uno trabaja para estar a la altura, pero no pensé en marcar tan rápido. Sólo pensé en ayudar al equipo y con suerte fue con dos goles.

¿Cuál es la posición en la que usted se siente más cómodo?

Después de que llegué a primera división me tocó jugar en varias posiciones, pero en dónde me siento más cómodo es detrás del nueve, de media punta. Me gusta llegar mucho al gol y se hace fácil llegar al arco. Igual estoy a disposición del cuerpo técnico y no tengo problema en jugar dónde me pidan.

¿Cómo se encuentra físicamente?

Físicamente, estoy en un 7 u 8. Ahí voy mejorando, a medida que pasa el tiempo, mientras pasan los partidos, con los entrenamientos y buena alimentación. Cada vez estoy mejor y quiero estar al 100% lo más rápido posible.

¿El profe Amaral le pide que de una mano en defensa?

Sí. Hoy los jugadores que no corren no pueden jugar por la dinámica que tiene el fútbol. No es mi fuerte, pero no tengo drama. Por eso estoy trabajando para ponerme mejor físicamente. Soy un obrero, un trabajador que hoy me toca defender a Atlético Nacional. Si me toca correr más de lo normal, lo haré.

¿Cómo se vivieron los penales dentro de la cancha?

Sin duda. Nosotros le preguntamos y le dijimos que lo fuera a ver al VAR, pero nos dijo que desde arriba lo confirmaron. Igual, nosotros estamos tranquilo porque esas cosas no nos pueden sacar. Nosotros haremos todo lo posible para conseguir la clasificación.

