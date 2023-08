Linda Caicedo: “Queremos llegar a la final”

Linda Caicedo en el partido contra Jamaica (Photo by Andrew Wiseman / DeFodi Images via Getty Images) / DeFodi Images

Linda Caicedo ha sido fundamental en el camino de la Selección Colombia en la Copa Mundial, ha marcado goles importantes ante Corea del Sur y Alemania, que aportaron al éxito del conjunto Tricolor. Asimismo, estuvo cerca de ampliar su registro goleador y anotar el segundo tanto en el partido ante Jamaica.

La jugadora del Real Madrid se mostró satisfecha luego de la victoria, pero mantiene cabeza fría de cara al partido contra Inglaterra. Pues, a pesar de sus intentos de generar presión ante su rival en octavos de final, no fue su mejor participación.

“Con mucha humildad y alegría queremos llegar a la final”, compartió Linda respecto al deseo del equipo de no conformarse con lo que han logrado hasta el momento.”Mañana esto hace parte del pasado. Hacemos historia, pero sé que el equipo no quiere llegar únicamente a cuartos”, añadió la jugadora de 18 años, quien reconoce que no será un duelo fácil.

Para asegurar su pase a la semifinal, primero deben imponerse ante la selección inglesa. “Es difícil, tiene jugadoras destacadas a nivel mundial, pero sé que el equipo puede, ahora queda descansar y después analizarlo para hacer un buen partido”, señaló. La delantera las describió como “potencia mundial”, luego de su triunfo por penales ante Nigeria en octavos de final.

Finalmente, habló sobre la presión que se vive en un torneo de este nivel. Linda ha logrado manejar las expectativas a pesar de su corta edad. “Trato de disfrutar este lindo deporte y acordarme cuando jugaba en el barrio con niños. Le quiero agradecer a toda la gente por el apoyo, me hacen sentir con mucha confianza de lo que tengo y de lo que soy”, comentó.

Junto a sus compañeras, buscará llegar a la final y seguir haciendo historia junto a la Selección Colombia en la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda.