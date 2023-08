Hermana de ministra de Trabajo está vinculada con el Gobierno: oposición critica nepotismo

Congreso

Desde febrero de este año, la hermana de la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, Diana Zuleyma Ramírez Ríos, fue nombrada subdirectora técnica del Instituto Nacional de Salud. Así lo está alertando el representante uribista Andrés Forero, quien advirtió que dicho conflicto de interés no fue declarado por la ministra.

“Es lamentable que en el denominado ‘Gobierno del Cambio’ se haya enquistado el nepotismo. Son varios los ministros que han estado rodeados por escándalos por cuenta de los familiares que llegaron a trabajar con el Gobierno Nacional desde que ellos fueron designados o se posesionaron”, comenzó diciendo el representante del Centro Democrático.

Según Forero, aunque “el caso más notorio es el de la exministra Irene Vélez y su esposo”, él considera que “el más escandaloso es el de la ministra de Trabajo. Ahora uno entiende por qué no está preocupada porque su reforma laboral no vaya a generar empleos. No son uno, ni dos, sino tres los familiares cercanos de la ministra que llegaron a trabajar al Gobierno Nacional desde que ella fue designada”.

Como ya previamente lo había criticado, a sus dos hijos, que se desempeñan como jefe jurídico de la USPEC y contratista del MinCultura, respectivamente, se suma ahora su hermana.

Para el congresista, sin embargo, “lo más preocupante o lo más llamativo es que ninguno de esos familiares fue reportado en el último registro de posibles conflictos de interés de la señora ministra. De hecho, ella sacó a sus dos hijos que en el primer registro sí habían sido debidamente diligenciados. Yo creo que la ministra tiene que entender que el Estado no es una bolsa de empleo familiar”.

Frente a esta polémica no se ha pronunciado la ministra Ramírez. De hecho, en medio de esta denuncia estaba enfrentando otra polémica dado que la Comisión Tercera del Senado no le aceptó una excusa para justificar su inasistencia a un debate de control político.