Política de vivienda campestre y agroturística trae importantes inversiones a Ibagué

Ibagué

Los decretos que habilitaron terreros para el desarrollo de vivienda campestre y agroturística están comenzando a dar frutos en materia de inversión en Ibagué revela el secretario de Planeación, Leandro Vera.

Según el funcionario, son más de 14 millones de metros cuadrados que se dispondrán para el desarrollo de vivienda campestre y agroturística, las zonas aptas para estas iniciativas estarán por ejemplo en el sector de Aparco, Buenos Aires, Salado en la vía hacia San Bernardo, Alvarado, sector del Aeropuerto Perales y algunas áreas del Totumo.

“El sector de Llanos del Combeima, es la zona que más se ha visto beneficiada, tienen 150 hectáreas que se están desarrollando en este tipo de vivienda, todo el sector de Aparco tiene vivienda campestre y agroturística, proyectos que tienen su respectiva licencia permitiendo el desarrollo organizado de la ciudad”, dijo el secretario de Planeación.

Vera aseguró que este tipo de desarrollo urbanístico que permitirá la inversión por ejemplo de personas de Bogotá, ciudadanos que tendrán una segunda vivienda en la capital del Tolima generando desarrollo para la región.

“No podemos permitir que nuestra casa se encuentre de forma desordenada porque si Ibagué no lo organizamos lo vamos a tugurizar y no podemos permitirlo, por ejemplo, en sectores como La Miel nos toca aplicar la norma del Plan de Ordenamiento Territorial”, sostuvo.

Finalmente, sostuvo que estos proyectos le otorgan el estatus que tiene Ibagué “Hay garantías para los compradores, no estamos generando problemas frente a la prestación de servicios públicos, sino que tenemos que darle garantía a las personas que quieran invertir en la ciudad”.