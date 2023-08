Nuestras instituciones no están en crisis ni el presidente recortará su mandato: Canciller

Colombia

En medio de la polémica por las declaraciones de Nicolás Petro, en la que señaló que habrían ingresado dineros no reportados a la campaña presidencial, el canciller Álvaro Leyva salió a respaldar al presidente Gustavo Petro. Aseguró que el jefe de Estado terminará su mandato.

“Se equivocan quienes apuestan a que Gustavo Petro no terminará su mandato o quienes piensan que él o su campaña pueden estar vinculados a dineros de mala procedencia o no informados. Pensar con el deseo es una cosa la verdad es otra, conozco al hombre en esos terrenos limpio, trasparente, no confundan una situación de familia, sin duda diferente y difícil de comprender, por lo demás muy dolorosa en lo personal para el señor Petro, con el hombre íntegro que gobierna a Colombia, que nos gobierna a todos”, aseguró el Canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que las instituciones del país no están en crisis e insistió que el presidente Gustavo Petro no recortará su mandato.

“El querer hacer de lo ocurrido, de lo que hoy sucede en aquel campo, una crisis institucional no compromete a la institución de la Presidencia de la República ni mucho menos el veredicto salido de las urnas, nuestras instituciones no están en crisis ni el presidente Gustavo Petro recortará su mandato, incólume seguirá siendo nuestro timonel. Las instituciones, todas, fuertes como un riel, serán fortalecidas aún más con el acuerdo nacional todas las veces más necesario”.