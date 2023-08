Giovanny Ayala denunció robo en Medellín

Medellín

El cantante de música popular, Giovanny Ayala denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de los ladrones en Medellín, tras llegar a la capital de Antioquia a una presentación.

Ayala explicó que al llegar al aeropuerto Olaya Herrera debió tomar un taxi debido a que la logística de su equipo estaba retrasada.

“A los 5 minutos que cogí el taxi, me abordan dos motos con cuatro tipos. Me ponen un fierro en la sien y me dicen “se bajó”, de ahí me abren la puerta, me roban mi cadena, que fue algo especial para mí, un rosario y manilla de oro, mi maleta que estaba llena de ropa nueva y esclavas. Afortunadamente estoy bien”, detalló el cantante.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá está revisando las cámaras de seguridad para establecer la ruta que emprendieron los ladrones que se llevaron las pertenencias del cantante de música popular.