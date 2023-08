“Fue un año de destrucción e improvisación”: Oposición sobre primer año de Gobierno Petro

Colombia

Tras cumplirse el primer año de Gobierno del presidente Gustavo Petro, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó los resultados que se han obtenido frente a la ejecución de lo propuesto por el mandatario. La Reforma a la salud, el aumentó de la violencia e inseguridad en el país, la transición energética, y la ejecución del presupuesto de la nación son los principales temas que criticó.

“Los colombianos estamos enfrentando un gobierno que estaba lleno de sueños pero en los sueños les falta mucho trabajo, mucha dedicación para convertirse en ideas y las ideas después de mucho trabajo técnico, de estudio, son capaces de convertirse en políticas públicas y las políticas públicas con un conocimiento y una capacidad técnica y una tenacidad son capaces de llegar a transformar la vida de los colombianos. Por el contrario, este gobierno de los sueños nos mantiene con los discursos poéticos pero con muy baja ejecución”.

En principio, la senadora se refirió a temas de seguridad y aseguró que de agosto de 2022 a junio de 2023, el secuestro en el país ha aumentado en un 105%. Del mismo modo, mencionó que el hurto a personas incrementó en un 26% y durante este mismo periodo, se han presentado 55 masacres con 179 asesinatos.

“La extorsión está disparada en el país, ha crecido según las estadísticas 31% y eso que la mayoría de los colombianos han decidido no volver a denunciar porque sienten que ya no hay autoridades que los protejan y porque la confianza en estas instituciones se ha venido debilitando”, dijo.

En cuanto a la política de drogas, la senadora señaló que aunque esta se anunció desde hace un año, sigue sin ser implementada.

“Colombia ha estado de buenas porque el fentanilo y todas las drogas químicas han permitido que el consumo de coca decaiga y que por lo tanto no estemos nadando en los millones de dólares que podríamos estar nadando y que podrían estar en manos de los criminales que los utilizarían para una sola cosa, la violencia en contra de los colombianos”.

De otro lado, mencionó que en el último mes el sector construcción perdió 50 mil empleos y en lo que va corrido del año, la venta de vivienda ha caído en un 41%. Así mismo, aseguró que los dineros que entregan los bancos a quienes van a comprar una vivienda han caído en un 15%.

“Esto se debe a los cambios de las políticas pero sobre todo a la incertidumbre, que es la palabra clave que se ha apoderado de casi todos los sectores económicos. Los colombianos no quieren invertir porque no saben qué va a pasar, porque no confían en el gobierno ni en las decisiones, porque el gobierno no ha sabido dar mensajes claros sobre hacia dónde nos conduce sino en este caos donde todo parece revuelto, donde el futuro cada vez se vuelve incierto”.

Sobre el presupuesto general de la nación, la senadora insistió en que hasta ahora solo se ha ejecutado el 27.7%. Ante esto, también cuestionó el crecimiento burocrático del Estado y la creación de nuevos ministerios.

“Pidieron una adición presupuestal de 16.9 billones de pesos, unos recursos gigantescos que ni siquiera han empezado a utilizar pero ya han empeñado muchísimos en burocracia, burocracia ineficiente que de nada les sirve a los colombianos para las transformaciones que están requiriendo. El gasto burocrático está desatado, pasamos de 1.5 billones de pesos que gastábamos en funcionamiento y en burocracia a 3.8, es decir, más que duplicados”.

También mencionó el tema de la lucha contra el calentamiento global y la transición energética, ante esto, aseguró que hasta ahora no se ha ejecutado ningún programa que beneficie al país.

“Los expertos ya hablan que para 2026 Colombia estaría abocada a importar petróleo y gas, quién sabe si de Venezuela, lo cierto es que la autosuficiencia energética del país hoy está en entredicho. Prometieron que cambiarían los combustibles fósiles por turismo, pero el sector turismo tampoco está bien”.

Finalmente, la senadora se refirió al proyecto de reforma a la salud y aseguró que puede que la reforma no logre avanzar su trámite en el Congreso.

“Lo cierto es que el proyecto es tan malo que seguramente no lograría avanzar en el Congreso, pero van a destruir nuestro sistema. Le quitaron 8 billones de pesos al sistema y esto puede generar su quiebra, por ejemplo, simplemente en aseguramiento, es decir, lo que pagamos para cubrir los gastos que tenemos usualmente en nuestro sistema quedaron faltando 3.4 billones de pesos, poniendo en riesgo la salud de los colombianos y lo que es más grave, un sistema que le ha servido bien a todo Colombia”.

De cara a este nuevo año de mandato, la oposición hizo una invitación al gobierno a “una reflexión profunda en torno a los malos resultados que han tenido este primer año” e insistió en que es el momento de mejorar, pues aún restan tres años y “Colombia necesita un gobierno que cumpla pero que sobre todo trabaje con amor por Colombia”.