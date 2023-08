Esto dijo Gustavo Petro en su discurso de primer año de Gobierno

Colombia

El presidente Gustavo Petro entregó, en un discurso que se extendió por más de 40 minutos, el balance de su primer año de Gobierno. Habló sobre economía, paz, medio ambiente, el campo y educación.

Aseguró la vida está en el centro de las políticas de su Gobierno y que esta es la verdadera hoja de ruta.

“Eso es La Paz Total, poner la vida por encima de los odios, del lucro de unos cuantos, de las inercias de la historia que sólo convienen a quienes quieren que nos matemos para seguir creciendo negocios codiciosos, mafias. Todo lo que este gobierno está haciendo está pensando para la vida, para enaltecer la vida, para dignificarla, para protegerla, para cuidarla, para que florezca vida donde por tantos y tantos años ha habido muerte, sangre derramada. La vida está en el centro de nuestras políticas, es nuestra verdadera hoja de ruta”, indicó el presidente Gustavo Petro.

Y agregó que “el Gobierno del cambio está empeñado en convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. Por eso estamos conversando con los grupos armados para buscar salidas, para salvar vidas, tenemos una mesa de diálogos con el ELN que ya nos ha permitido alcanzar un histórico e inédito cese al fuego bilateral, que más que eso debe ser un cese de hostilidades contra la población civil, La Paz no es un negociado entre armados, es una realidad donde la sociedad desarmada debe intervenir”.

El presidente Gustavo Petro además habló de economía, manifestó que puede decir que se ha vencido la inflación.

“También nos han dicho que íbamos a desestabilizar la economía del país, que la inversión se iba a ir, que se perderían empleos, que subiría el dólar, la catástrofe económica decían los que no creen y nunca han creído en el cambio y en las visiones nuevas de la vida y de la existencia. Por el contrario, hoy podemos decir que hemos vencido la inflación que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre de Colombia. Ahora los precios empiezan a bajar. Lo obvio y más natural es que comencemos a notar que el dinero en la familia ya alcanza para comprar la misma canasta de bienes y servicios de antes”.

De igual manera, aseguró que se redujeron los homicidios en 17 departamentos y que en un 40% de los municipios no ha habido homicidios en lo que va del año. También señaló que no se ha atado las manos a la policía.

El mandatario además destacó la aprobación del proyecto que dio el visto bueno a la creación de la Jurisdicción Agraria en el país. También señaló que en su gobierno no se ha expropiado a nadie.

“La cual cumple (jurisdicción agraria) la función social de la propiedad para la reforma agraria saldando una deuda histórica. Aquí no estamos expropiando, cómo dijeron que íbamos a hacer, no he expropiado a nada ni a nadie. Estamos comprando la tierra, formalizándola, dándosela a quienes verdaderamente quieren trabajarla. Solicitamos a los grandes poseedores de tierra fértil, hoy improductivas, vender la mitad de sus haciendas a precio comercial, sin especulaciones y recibir así incluso créditos de capitalización rural para ser más productivos más ricos, más sostenibles, para tener más vacas en menos tierra”.

Finalmente, resaltó la terna presentada para elegir a, en este caso, la nueva Fiscal General de la Nación.

“Ya he presentado a la Corte Suprema de Justicia la terna conformada por Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez, con la seguridad de que el conocimiento que han acumulado y el coraje de su espíritu sean garantía para tener una fiscal íntegra y capaz. Vamos hacia una ley de reconciliación nacional si la verdad judicial florece, no sólo en la justicia transicional, sino en la justicia penal ordinaria”.

El mandatario también habló sobre la necesidad de una ley de reconciliación e insistió en su propuesta de un acuerdo nacional.