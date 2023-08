Deportivo Cali y Atlético Nacional se reparten puntos en un partido caliente

Cali y Nacional empataron en un partido manchado por la intolerancia y violencia en el Estadio del Deportivo Cali. Los locales firmaron el empate después de quedar con diez hombres, mientras que la visita lo intentó, pero no pudo vencer a Johan Wallens.

Primer Tiempo

Los azucareros comenzaron muy bien el partido frente a su gente. Presionaron arriba, ganaban los duelos y llegaban al arco de Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo. Sometía a Nacional y fue efectivo cuando atacaba.

Al minuto 14 llegó el primer gol del partido. Balón profundo de Franco Caicedo a la espalda de los defensores. Luis Sandoval picó habilitado y definió muy bien ante la salida de Castillo. Este es el segundo gol de Sandoval con el cuadro vallecaucano.

Nacional mejoró conforme fueron pasando los minutos, pero no fue suficiente para romper el cero en el primer tiempo. Tenía la posesión de la pelota, pero no podía ser profundo. No encontraba ese último pase que lo ubicara cerca de la portería defendida por Wallens.

A los Verdolagas le pitaron un penal a favor en el minuto 46. El central del partido vio un empujón sobre el uruguayo Maxi Cantera pero, tras la revisión del VAR, el juez decidió anular el cobro desde los once pasos.

Segundo Tiempo

El segundo tiempo comenzó con la roja directa mostrada a Fabry Castro, tras un pisotón al tobillo de Juan Pablo Torres. El central estaba bien ubicado y no dudó en expulsarlo, pese al reclamo de Castro y sus compañeros.

Desde esa acción, Cali cambió. Tuvo que correr de más y replegó sus líneas. Nacional aprovechó muy bien esta situación y al minuto 69 le cobraron un nuevo penalti tras un agarrón dentro del área. Eric Ramírez cambió el cobro por gol.

Previo al cobro, el juez de línea Richard Ortiz recibió fue impactado por un objeta en la cabeza arrojado por parte de la grada. El árbitro central habló con los delegados de la DIMAYOR y con los capitanes. El partido se pudo reanudar después de 7 minutos.

Próximos encuentros

Deportivo Cali con el empate quedó en el puesto 13 de la tabla con cuatro puntos en tres partidos. El cuadro vallecaucano tendrá que visitar a Águilas Doradas el próximo viernes 11 de este mes. Atlético Nacional quedó séptimo con 5 puntos y tendrá que visitar a Racing para la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Por liga, recibirá a Atlético Bucaramanga el domingo 13.