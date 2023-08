“Como hace 213, nuestra convicción de proteger lo que más quieres” Ejército Nacional

Neiva

Con diferentes actos conmemorativos, entre ellos una solemne eucaristía, ofrenda floral y una emblemática parada militar, los hombres y mujeres que integran la Novena Brigada en el Huila, conmemoraron los 204 años de la Batalla de Boyacá y los 213 años de creación del Ejército Nacional de Colombia.

Ampliar

Durante el acto militar que estuvo presidido por el señor Coronel Pedro Pablo León, Comandante de la Novena Brigada y contó con el acompañamiento de autoridades gubernamentales, civiles y eclesiásticas, quedó demostrado que por más de 200 años los hombres y mujeres, soldados de Colombia, han protegido lo que más quieren los ciudadanos.

Ampliar

En el marco del evento, un personal de suboficiales recibieron la condecoración Antonio Nariño y la medalla Tiempo de Servicios, un reconocimiento a sus capacidades diferenciales para lograr el cumplimiento de la misión.

Ampliar

Y es que no importa el frío o el calor, no importa si es en la selva o en el desierto, no importa si es en las montañas o en la llanura, los soldados siempre estarán ahí para que la patria sea un lugar seguro, protegiendo lo que valoran los colombianos: la familia, su Departamento, su trabajo y todo aquello que le da sentido a la vida.