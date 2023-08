Reflexión de Sara López para el deporte colombiano: Las platas y los bronces no son malos

Sara López, arquera colombiana. (Photo by Dean Alberga/Handout/World Archery Federation via Getty Images ) / Handout

Colombia consiguió este viernes 4 de agosto la medalla de plata en la modalidad de compuesto por equipos mixtos de los Mundiales de tiro con arco que se celebran en Berlín, Alemania.

Sara López y Sebastián Arenas, campeones en 2021, perdieron en la final frente a Estados Unidos por dos puntos, 156-154.

Los colombianos se quedaron a un paso de un nuevo título mundial, pero la habilidad del dúo estadounidense fue determinante para resolver el choque a su favor en los cuatro sets (40-37, 79-76, 117-115, 156-154).

Concluida su participación, Sara aprovechó para dejar un mensaje de aliento a los deportistas del país y de paso hacer una reflexión respecto al éxito en las competiciones internacionales.

”Las platas y los bronces no son malos y quiero dejar claro que perder tampoco lo es. Siempre esperan que sea la primera, pero incluso en mis momentos más bajos soy segunda, pero eso me satisface mucho saber que hasta cuando estoy débil todavía subo al podio”, dijo tras no poder revalidar los tres títulos que logró en 2021.

Para llegar a la final los colombianos superaron a China Taipei por flecha de desempate tras igualar a 155; después a Estonia por 154-151 y en la semifinal ganaron a Luxemburgo por 155-153.

Agencia EFE