Déiber Caicedo dio su opinión respecto a las “exigentes” pruebas médicas en el Junior

El Junior sigue en busca de refuerzos para enfrentar el segundo semestre de la liga colombiana. Déiber Caicedo, el nuevo fichaje de los rojiblancos, habló con el Vbar de Caracol sobre su regreso al país tras su paso por el fútbol norteamericano.

Viene de jugar en la MLS por dos años y medio con Vancouver Whitecaps. Ahora regresa a Colombia donde inició su camino en el fútbol profesional junto al Deportivo Cali en 2018. Bajo la direccción del entonces director técnico Gerardo Pelusso, a quien el jugador le agradece por darle la oportunidad de debutar ese mismo año, marcó un gol de tiro libre que hizo historia, pues se convirtió en su marca personal al dedicar entre lágrimas la hazaña a su hermana.

El delantero decidió unirse al proyecto del Bolillo Gómez y con su experiencia internacional busca aportar a los objetivos del equipo, que debe complacer a su hinchada y remontar en la liga colombiana.

Explicó las razones por las que abandonó la Major League Soccer justo en su momento más álgido con la llegada de Lionel Messi. “Digamos que la MLS está en crecimiento, pero se me ha presentado la oportunidad acá, el equipo del Junior ha confiado en mí y yo lo que quiero es jugar, soy joven”, comentó el jugador de 23 años quien disputó 15 partidos en esta liga.

Luego de superar con éxito las exigentes pruebas médicas que caracterizan los fichajes en el Junior, el jugador ya cumplió con todos los requisitos para formar parte del cuadro tiburón. “Mientras tu estés bien no va a pasar nada, son cosas del club. Ya firmé, creo que todo bien. A tratar de ganarme el lugar para poder jugar que es lo que quiero y aportarle al equipo”, señaló.

Estas fueron las declaraciones de Déiber Caicedo:

Su paso por la MLS

Su paso por la MLS: Fue una experiencia muy bonita, el fútbol de la MLS es un fútbol que está en crecimiento. Se me ha presentado esta oportunidad y bueno, tratar de aprovecharla al máximo. Vengo a un club grande en Colombia y que juega bien al fútbol entonces a tratar de aportar.

Por qué regresar a Colombia: Digamos que la MLS está en crecimiento, pero se me ha presentado la oportunidad acá, el equipo del Junior ha confiado en mí y yo lo que quiero es jugar, soy joven. Quiero tratar de aprovechar esta oportunidad.

Es mejor jugador gracias a la MLS: Sí, la experiencia allá que me tocó es que aprendí mucho en lo personal en compartir con muchas culturas, aprender todo eso fue sorprendente para mí porque se habla un idioma diferente estas compartiendo con culturas diferentes y entonces cuesta un poco el estar con el grupo lo interno. Pero ya en lo futbolístico creo que no cambia mucho.

Su gol histórico en 2018: Es un momento inolvidable y agradecido con el profe (Gerardo Pelusso) que fue quien me dio la oportunidad de debutar en su momento y claro son momentos que nunca se van a olvidar.

Su llegada a Junior

Exámenes junto a Junior: Eso son requisitos del club, siempre lo han hecho, uno no puede cambiar eso. Mientras tu estés bien no va a pasar nada, son cosas del club. Ya firmé, creo que todo bien. A tratar de ganarme el lugar para poder jugar que es lo que quiero y aportarle al equipo.

Por cuánto tiempo firmó: Lo mío ha sido un préstamo a un año con Junior. Lo que quiero es jugar.

Cuándo estará jugando: Yo en MLS con el equipo de Vancouver venía jugando, no de titular, pero sí entraba mucho. He tenido una pausa de tres días por lo del viaje y las pruebas aquí en Junior. Yo ya estoy para entrenar, hay otros jugadores que están matando por su lugar y me toca hacer lo mismo y saber qué quiere el técnico también.

Está listo para jugar: Sí yo siento que he venido con ritmo de competencia, he entrenado todos los días y bueno, ya dirá Dios qué pasa.

Con qué posición se siente cómodo: Me siento como jugando de afuera hacia adentro pero ya veremos. De izquierda a derecho lo hice mucho cuando recién iniciaba por cualquiera de los dos lados, pero me gusta más iniciar de afuera hacia adentro y terminar por el medio, también lo puedo hacer por fuera, así que no tendría problema.

¿Más goles de tiro libre? Sí en la MLS, antes de mi lesión, el último gol fue de tiro libre en la MLS. Creo que es una virtud y hay que aprovecharla, seguir trabajando.

Obligaciones en Junior: Sí sabemos que la gente acá es muy apasionada por el fútbol, la pasión es diferente de donde vengo. Si el equipo gana la gente está feliz. Vamos 30 jugadores que debemos trabajar para dar lo mejor y que eso suceda.