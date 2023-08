“Nunca me he lucrado de las invasiones”: Hernando Álvarez Urueña

Ibagué

Hablar en Ibagué de barrios como Oasis, 2 de Junio, Territorio de Paz, Ecoparaíso, Álamos segundo sector, Nazareth y Hato de la Virgen tienen un común denominador: Hernando Álvarez Urueña.

Este abogado egresado de la Universidad Libre se ha caracterizado por ejercer la defensa de cientos de familias que han ocupado predios del Estado y anhelan una vivienda digna. Según sus cifras entre 4.000 y 6000 familias tienen vivienda hoy gracias a su labor. Dicha tarea social lógicamente le ha generado señalamientos desde varios ángulos de la sociedad local.

“Jamás me he lucrado de la actividad de las invasiones. Nadie puede decir que me he dedicado a impulsar esas acciones de hecho, ni decir que he vendido lotes u obtenido algún beneficio económico por alguna transacción. Lo que si he hecho es una representación legal de estas familias que solicitan mis servicios y por supuesto me cancelan unos honorarios, lo cual es legal. He hecho es un apostolado”, dijo Álvarez Urueña.

Este profesional del derecho manifestó que entre el año 2000 y 2010 el Tolima y el país en general vivieron momentos críticos por cuenta del conflicto armado, lo que generó que miles de familias salieran de sus fincas a buscar un lugar seguro en las ciudades y no tenían otra opción que invadir un terreno del Estado que no tenía destinación específica.

“Con todo ese panorama social tan complejo y difícil impulsé desde el Concejo un Acuerdo que es el único que se ha hecho en la materia que establece la Política de Vivienda Municipal y tiene el nombre Macrovivienda ‘Construyendo Futuro’ y gracias a esa iniciativa se construyeron barrios como el Limón, Ceibita 1 y 2, Nueva Castilla y muchos otros que permitió que familias humildes pudieran tener casa propia”, sostuvo este hombre quien ostentó una curul en el cabildo local durante tres períodos.

Pero las ‘batallas sociales’ de Hernando Álvarez Urueña también se recuerdan en la década de los noventa cuando impulsó dos luchas populares. Una la recordada oposición al cobro de valorización por la ejecución de las obras de ampliación de la avenida Ambalá donde hubo un exceso en la irrigación del mencionado cobro afectando a cientos de familias que no tenían incidencia directa en la obra además no tenían los recursos suficientes para cancelar esa nueva imposición. Asimismo, se recuerda la ´La Marcha de los Bolsillos Vacíos’ cuando por un desmesurado cobro del impuesto predial se realizó una movilización popular que terminó en el parque Bolívar, donde la comunidad quemó los recibos.

Los vendedores ambulantes ha sido otro grupo poblacional que ha contado con la defensa de este recio abogado y dirigente político y expresó que está impulsando una acción popular orientada a ofrecer garantías a estos comerciantes informales.

Durante la entrevista, Hernando Álvarez Urueña no dudó en mencionar que Francisco Peñaloza Castro ha sido el mejor alcalde que ha tenido la ciudad y en su habitual estilo franco y directo expresó que el actual Concejo de Ibagué “es el más malo en toda la historia”, además cuestionó fuertemente al actual mandatario local Andrés Hurtado.

Reviva la entrevista a Hernando Álvarez Urueña en el Personaje de la Semana de Caracol Radio.