¿Se firmará acuerdo entre los transportadores y la Alcaldía de Ibagué?

Ibagué

Once días cumple el paro de los propietarios de busetas de Ibagué, situación que tiene a miles de ciudadanos sin transporte público y al sector comercio con pérdidas millonarias.

En las últimas horas en medio de una rueda de prensa Alejandro Quiroga, presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, reveló un documento de seis puntos que para los ellos es el que se debe firmar para poder levantar la huelga.

Primero garantizar la sostenibilidad financiera y técnica del SETP, exonerar de comparendos, inmovilizaciones e investigaciones a vehículos, conductores y propietarios.

A la vez sostener el trabajo de los conductores y relevos, controladores, supervisores, personal administrativo y operativo de las empresas, de los servicios conexos y complementarios al transporte que hoy prestan el servicio público colectivo urbano de pasajeros.

También asegurar la inclusión presupuestal para la vigencia 2024 de los recursos necesarios para el pago de la sobreoferta por parte del Municipio conforme al estudio realizado por el Ente Gestor y la actualización del estudio de demanda. Al igual que garantizar que dentro de la implementación del sistema el 100% de los recursos para el pago de los vehículos de los propietarios que salgan del sistema y que prestan actualmente el servicio público colectivo urbano en la ciudad de Ibagué de acuerdo con la tabla de venta y renta.

Por otra parte, presentar y ejecutar un plan de acción y una Política Pública por parte de la Alcaldía Municipal de Ibagué en cabeza del alcalde de Ibagué y su secretario de Movilidad para atacar la ilegalidad en todos los modos y modalidades del Transporte.

Y finalmente, un punto que no ha permitido un acuerdo es la terminación del convenio interadministrativo suscrito entre INFOTIC S.A. y la empresa Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S.

Sobre este último, al consultar a Alejandro Quiroga, presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, manifestó que el alcalde Andrés Hurtado si tiene voluntad política y con la ciudad dará por terminado este contrato.

“Si no hay una voluntad y no hay un interés detrás, no existe una clausula penal, solo existe una clausula penal si INFOTIC incumple la totalidad del convenio que eso en la práctica es imposible, pero no existe pena para el municipio”, sostuvo Quiroga.

A la vez aseguró que, una de las causales es que se tenga una situación de fuerza mayor, en este caso la huelga de transportadores que sería una justificación que debería utilizar la Alcaldía para liquidar el convenio antes que se firme acta de inicio.

Por último, mencionó que, la propuesta de la suspensión del convenio hasta por 4 meses fue del alcalde, por lo que ellos seguirán insistiendo en la terminación, pero advirtió que la pelota queda en la cancha del alcalde para que tome una decisión.

¿Habrá acuerdo?

Caracol Radio conoció que a las 11 de la mañana en la sede del Catastro Multipropósito del barrio La Pola, el alcalde Andrés Hurtado dará a conocer su visión de ciudad entorno al transporte público y la propuesta que pone sobre la mesa la administración municipal para lograr un acuerdo con los propietarios de busetas.

El mandatario local regresó en las últimas horas a la capital del Tolima luego de cumplir una agenda en Bogotá donde conoció la experiencia de la empresa operadora ‘La Rolita’, que sería el ejemplo a seguir para la creación de una compañía pública en la ciudad, como respuesta a la no prestación del servicio de transporte.

Existe gran expectativa por lo que podría ser un posible acuerdo entre las partes luego de once días de cese de actividades.