¿Qué tanto ha interferido el presidente Petro con el ejercicio de la libertad de prensa?

Durante el primer año de gobierno de Gustavo Petro uno de los hechos más cuestionados ha sido su relación con los medios de comunicación, en múltiples ocasiones, el jefe de estado aseguró en sus redes sociales que se estaba enfrentando una verdadera campaña de desinformación.

Enfrentamos una verdadera campaña de desinformación.



Cuando el ministro del interior dice que le gustaría un modelo de negociación con narcos como el de los EEUU lo que dice es que la negociación de los narcos no es con EL GOBIERNO, señores de @ELTIEMPO , sino como hemos dicho… https://t.co/5EMG4TcSCa — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2023

Ante esto, para Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, la relación del presidente Petro con los medios de comunicación ha sido tensa y ha tenido un impacto negativo en términos de libertad de prensa.

“La primera es que el presidente ha categorizado a un sector de los medios que él ha llamado medios del establecimiento y les ha puesto una etiqueta de adversarios de su gobierno, adversarios del cambio, que no están en sintonía con las propuestas de su gobierno”.

De acuerdo con Bock, el presidente también ha individualizado a periodistas o a medios de comunicación constantemente al referirse a sus publicaciones.

“Esto en algunas ocasiones con una intención de corregir alguna información, pero en la mayoría de los casos cayendo en generalidades, incluso en los mensajes que han sido más graves y que mayor preocupación han generado en términos de libertad de prensa, pues es en esos donde responsabiliza a los medios de comunicación de alguna actitud grave al interior del Estado.”

De igual modo, para el analista político Gabriel Cifuentes, tanto el presidente como miembros del gobierno han incluso acusado a la prensa de crear narrativas en contra del gobierno y de ser poco generosas frente a los avances o aciertos que ha tenido esta administración.

“Si bien existe dentro de la Constitución la obligación para los medios de informar de manera objetiva y veraz, dado el rol social y la importante función social que cumplen, también es cierto que hay una protección reforzada a la libertad de prensa y a la libertad de expresión”.

Así mismo, según Carlos Arias, analista político la centralización de la información distanció la relación del presidente Petro que debió haber sido mucho más fluida con los medios de comunicación.

“El uso de la ‘Twittercracia’ y el mal entender cómo se manejan y cómo se inciden las diferentes agendas, y sobreponer su ego y una sobrerrepresentación de sí mismo y de su poder comunicacional, hizo que no solamente se generara un distanciamiento porque no se permitieron hacer entrevistas en profundidad, sino que solamente se empezó a hacer una comunicación unidireccional a partir de redes sociales y específicamente no las redes sociales de la institucionalidad, que son los canales tradicionales del gobierno nacional y formales desde una estrategia transversal con todas las entidades y ministerios, sino una estrategia que dependía única y exclusivamente de la imagen del presidente y del Twitter del presidente”.

Según la FLIP, solo durante el mes de enero, el presidente difundió en su cuenta de Twitter al menos 34 trinos en los que menciona a nueve medios de comunicación.