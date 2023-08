Noticias Hoy agosto 3: Cese al fuego ELN; Selección Femenina; Nicolás Petro; y más

En la mañana de este jueves 3 de agosto, entró en vigor el cese al fuego entre el Estado Colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego de más de 8 meses de conversaciones para buscar una salida dialogada al conflicto armado.

Esta es la segunda vez, en los cerca de 60 años desde la fundación de la guerrilla, que el grupo armado ilegal acepta hacer parte de un cese al fuego bilateral. Esta vez, fue producto de los acercamientos del Gobierno de Gustavo Petro a través de su política de la Paz Total.

Mientras se espera que este jueves 3 de agosto continúe la audiencia de Nicolás Petro en el que se espera que haya más revelaciones, Caracol Radio conoció que desde el martes 8 de agosto la Procuraduría empezará a escuchar cuatro testimonios, en el marco de las investigaciones contra el diputado del Atlántico por el manejo de dinero presuntamente de origen ilícito.

Entre las personas citadas está Camilo Burgos, primo de Nicolás. También aparece César Vásquez, tío de Day Vásquez y dos representantes de la inmobiliaria que intermediaron en la negociación de una lujosa vivienda en el municipio de Puerto Colombia.

El nuevo ministro de Cultura Juan David Correa, que dentro de poco se posicionará, fue confirmado para el cargo el pasado 2 de agosto. El funcionario habló en Caracol Radio sobre el futuro de la cartera y las prioridades en los próximos tres años.

“Me llamaron el martes en la tarde a decirme que si me interesaría ser considerado. Yo lo pensé. Lo consulté con la gente cercana a mi vida, mi familia, y a la hora les dije que me consideraran. Pero no tenía tantas expectativas. Sin embargo, en la mañana de ayer miércoles 2 de agosto me llamaron a confirmarme para el cargo. Luego de eso estuve hablando con el presidente un rato”, señaló.

La Fiscalía acusa al detenido gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos agravado y peculado por apropiación en grado de tentativa, por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el COVID 19.

Dice la Fiscalía que el gobernador Castillo, de manera “express”, en abril de 2020, habilitó un fin de semana para abrir y cerrar un proceso de contratación de ayudas humanitarias en el que comprometió $4.463 millones y lo adjudicó a dedo a un solo oferente.

Al respecto, la Dian ha afirmado que el artículo 596 en el numeral 6 del Estatuto Tributario se indica que esta medida debe ser desarrollada por los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad. Además, también por las personas que deben cumplir con lo dispuesto en el código de comercio y otras normas vigentes relacionadas.

Asimismo, la entidad indicó que los otros contribuyentes o entidades obligadas a desarrollar los libros de contabilidad tendrán que hacer la declaración de la renta y complementario o de ingresos y patrimonio dependiendo el caso.

La Selección Colombia cerró con derrota su participación el Grupo H del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, luego de ser superadas 1-0 por Marruecos en el estadio HBF Park de la ciudad de Perth. Con este resultado el combinado nacional avanzó primero; mientras que las africanas se quedaron con la segunda plaza ante e inesperado empate de Alemania con Corea del Sur (1-1).

El equipo africano salió a buscar un resultado positivo desde el inicio de juego, creando la primera gran ocasión de peligro al primer minuto, un pase en profundidad por el sector izquierdo para Ibtissam Jraidi, quien remató fuerte de pierna derecha, luciéndose la portera Catalina Pérez.

