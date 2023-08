MinCultura sobre Ministerio: Se buscará cooperación internacional y con la empresa privada

El nuevo ministro de Cultura Juan David Correa fue confirmado para el cargo el pasado 2 de agosto. El funcionario habló en Caracol Radio sobre el futuro de la cartera y las prioridades en los próximos tres años.

“Me llamaron el martes en la tarde a decirme que si me interesaría ser considerado. Yo lo pensé. Lo consulté con la gente cercana a mi vida, mi familia, y a la hora les dije que me consideraran. Pero no tenía tantas expectativas. Sin embargo, en la mañana de ayer miércoles 2 de agosto me llamaron a confirmarme para el cargo. Luego de eso estuve hablando con el presidente un rato”, señaló.

Sobre los puntos que le encomendó el presidente Petro indicó que coinciden en varios aspectos que consideran fundamentales: “Creo que estamos sintonizados, porque la cultura es un territorio donde las diferencias pueden convivir de manera pasifica. Él tiene unos temas que le obsesionan, como la música, el Galeón San José, el hospital San Juan de Dios.

“Para él hay temas prioritarios y para mí los temas son la paz, los territorios, los líderes sociales y culturales. Este país es más grande que Bogotá y hay que darle un mensaje a las personas que aquí hay un Ministerio que los va a escuchar culturalmente en las regiones para que las personas se apropien de su territorio”, agregó