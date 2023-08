Las armas son instrumento de la muerte, déjenlas, que se oxiden: presidente Petro

AME7806. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/08/2023.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro (2-i) saluda hoy a "Pablo Beltrán", jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN) (c), durante la instalación del Comité Nacional de la Participación - instancia transitoria de la Mesa de Diálogos de Paz, en Bogotá (Colombia). Coincidiendo con la entrada en vigor del cese el fuego entre el ELN y el Estado colombiano, este jueves se instaló en Bogotá el Comité Nacional de Participación (CNP) de la mano del presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto con los delegados del Gobierno y de la guerrilla del ELN. Este mecanismo nace con el propósito de promover la inclusión de la sociedad en la construcción de la paz, según detallaron ambas partes. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Duenas Castaneda ( EFE )

El presidente Gustavo Petro participó en el evento de presentación del Comité Nacional de Participación, un espacio en el que miembros de ELN y el Gobierno nacional se reunieron para oficializar el inicio del cese al fuego.

En la clausura, el presidente dirigió unas palabras a los delegados de esa guerrilla, les pidió dejar las armas asegurando que la revolución está en la vida.

“Hermanos, ¿qué esperan? La Revolución está al frente, la Revolución está al lado de la vida. Las armas no son si no instrumento de la muerte, déjenlas, que se oxiden”, dijo el presidente.

El mandatario insistió en que la guerrilla tiene la responsabilidad histórica de estar al lado de la vida, la verdadera revolución.

“Vamos a vivir y estamos viviendo los tiempos del cambio en toda la humanidad, en todos los rincones del planeta, en todos los espacios de América Latina, en todos los rincones de Colombia, la palabra que se impone es el cambio, el cambio por la vida, el cambio para vivir, como dice Francia, para vivir sabroso”, añadió el jefe de estado.