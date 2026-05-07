Difunden video del presidente Petro con información falsa: ¿de qué se trató?

Mucho se hablado en los últimos días sobre la información falsa y que es difundida en las redes sociales.

Muchas personas se han visto afectadas por estos videos en los que alteran o cambian las palabras para generar daños y aumentar los clicks.

Uno de ellos ha sido el presidente Gustavo Petro, a quien le han alterado videos y atribuido órdenes que nunca ha dado.

El más reciente caso tiene que ver con un video de una intervención del presidente Petro que realizó en abril del 2025, y la sacaron para hacer señalamientos falsos sobre una supuesta petición que habría hecho para las cárceles del país.

El título del video lo entrecomillan como si el presidente Petro hubiera ordenado “internet gratis en las cárceles”; sin embargo, fue un invento del medio de comunicación que viralizó el video del año pasado, e hizo entender una orden que el mandatario no dio.

El contexto real del video tiene que ver con una solicitud que le hizo el mandatario a la dirección de la cárcel, para que tramitara un proyecto y que hubiera fibra óptica para mejorar la conectividad, para que los presos estudiaran y se pudiera fortalecer la seguridad.

No obstante, el medio hizo entender que el presidente habría ordenado poner internet en la cárcel para favorecer a los presos.

Orden de fibra óptica para las cárceles

La orden que dio el presidente Petro aquel abril de 2025, tenía como propósito la instalación de fibra óptica de alta velocidad en las cárceles de Colombia, buscando facilitar la resocialización y la productividad de los presos en el siglo XXI.

Una propuesta, enfocada en la modernización, que generó controversia por los riesgos de seguridad y las extorsiones desde los centros penitenciarios.