El mejor imitador de Michael Jackson se presentará, por primera vez, en Bogotá

Concierto

El brasilero Lenny Jay, considerado el mejor intérprete del rey del pop Michael Jackson, se presentará en el Centro de Eventos del Norte de Bogotá el 2 de septiembre. “This is Michael” será el espectáculo con el que se revive el recuerdo artístico de Jackson, fallecido el 25 de junio de 2009.

Lenny Jay, quien desde niño se dedicó a escuchar, ver y seguir los pasos del rey del pop, ha logrado imitar casi a la perfección la voz y movimientos de Michael Jackson. “This is Michael” es considerado como un espectáculo exitoso con la asistencia de más de 400.000 espectadores a nivel mundial.

Jay cuenta con la participación en la nómina de su puesta en escena con la guitarrista Jennifer Batten quien acompañó a Michael Jackson en sus últimos 10 años de existencia, también puede contar con el coreografió Lavelle Smith JR, quien acompaño a Michael en las últimas tres giras mundiales.

En CARACOL RADIO Lenny contó que en promedio son dos horas las que se demora caracterizando al rey del pop. Descartó haber pasado por quirófano tratando de darse el aspecto similar a Michael Jackson.

Temas como “They Don’t Care About Us”, “Smooth Criminal”, “Bad” o “Thriller”, que enloquen al público con sus coreografías, o las versiones de “The Way You Make Me Feel” o “Black Or White”. Habrá espacio para canciones emotivas como “I Just Can’t Stop Loving You” o “Human Nature”, e incluso un medley de The Jackson 5. Los bailarines se lucen en temas como “Rock With You”, “Beat It” y “Don’t Stop ‘til You Get Enough.

“This is Michel” de Lenny Jay ha recorrido España, Portugal, Buenos Aires, Chile, México, entre otros y llega por primera vez a Colombia.