Catalina Usme tras la derrota con Marruecos: “Mesura para ganar y mesura para perder”

Catalina Usme, goleadora histórica y una de las grandes referentes de la Selección Colombia, pidió mesura tras la derrota este jueves contra Marruecos, en el cierre del Grupo H del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Usme, en diálogo con la transmisión oficial, fue autocrítica con el desempeño de la Selección en este compromiso; no obstante, resaltó haber terminado el grupo en la primera posición, refiriéndose a lo que se vendrá ahora ante Jamaica.

“Siempre lo he dicho, mesura para ganar y mesura para perder, es un buen equipo (Marruecos) tuvimos una jugada desafortunada como lo fue el penal, pero hicimos todo lo que está en nuestras manos para remontarlo, tuvimos opciones, pero eso es lo lindo del fútbol, no siempre se puede ganar. A veces cuando a uno le dan una cachetada es mejor porque lo tiene a uno en puntica de pies y ahora vamos a enfrentar estos octavos con todo el amor y dedicación porque queremos una final del mundo”, comentó la volante.

Catalina resaltó: “se logró el objetivo que era pasar como primeras, ahora debemos descansar, recapitular y mirar cosas que no hicimos bien, tuvimos un mal primer tiempo todas y esto es una realidad, hay que aceptarlo y poner los pies sobre la tierra. En el segundo tiempo tuvimos mejor disposición, tuvimos más opciones en ataque que no pudimos concretar, si uno entra a una cancha sabiendo lo que va a pasar, no tendría emoción, quien iba a pensar que todas esas grandes selecciones se iban a quedar”.

“Marruecos armó un gran bloque, nos taparon las bandas, por momentos nos cuidamos mucho de las amarillas que teníamos, en el segundo tiempo tuvimos muchas opciones de gol, esto hay que tomarlo de la mejor manera porque esto continua”, añadió sobre el encuentro.

Finalmente de Jamaica, rival en octavos de final este martes, comentó: “Jamaica es un gran rival, creo que como todos en este Mundial. Todos vienen acá con un mismo objetivo, debemos replantearnos, pero este equipo está para grandes cosas y sigo creyendo fielmente que vamos por ese título de la Copa del Mundo. Venimos a jugar 7 de 7″.

Colombia se estará enfrentando a las jamaiquinas este martes en el Estadio Rectangular de Melbourne, a las 3:00AM (hora colombiana). En dicho encuentro Nelson Abadía no podrán contar con Manuela Vanegas por acumulación de amarillas.